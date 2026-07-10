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Kaynak: Haber Merkezi

Habertürk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, Mehmet Akif Ersoy hakkında 266 yıl hapis cezası talep edildi.

İddianamede Ersoy’a, “örgüt kurma ve yönetme” ile 11 mağdur kadına cinsel saldırı suçlamaları yöneltiliyor.

İDDİANAME YENİDEN HAZIRLANDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralık ayında gözaltına alınarak tutuklanan Ersoy’un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli şahıs hakkında 20 Mayıs günü tamamlanan iddianame mahkeme tarafından savcılığa geri gönderildi.

Yeniden yapılan incelemeler sonucunda savcılık, hazırladığı yeni iddianameyi 6 Temmuz’da tamamladı ve mahkemeye gönderdi.

ERSOY’A ÖRGÜT KURMA VE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMALARI YÖNELTİLDİ!

İddianamede, soruşturma sürecinde etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Mehmet Akif Ersoy’a “örgüt kurma ve yönetme” ve 11 mağdur kadına “nitelikli cinsel saldırıda bulunma” suçlamaları yöneltiliyor.

NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında oyuncular, haber spikerleri, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların da olduğu çok sayıda isim gözaltına altına alınmış ve birçok isim de tutuklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy da, uyuşturucu soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında 9 Aralık'ta gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı .

Ersoy, 11 Aralık'ta mahkemede verdiği ifadede "Savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler" ifadelerini kullanmıştı. Ersoy, gözaltına alınmasının ardından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alınmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

8 Ocak 1985’te İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni tamamladı. 2009'da 6 News kanalında muhabir olarak göreve başladı.

2011 yılında Libya, Yemen, Şam ve Erbil'de TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev aldı. 2012'de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi, 2013'te TRT Arapça Koordinatör Yardımcısı oldu. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

Ersoy, 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. 2017'de Habertürk'te göreve başladı. Gözaltı kararının ardından tedbiren görevinden uzaklaştırılan Ersoy, 2024 yılından bu yana Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyordu.

