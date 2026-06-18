atv’nin sezona damga vuran dizisi ‘Abi’ de yaz molası verdi. Dizi, 18. sezon finali bölümünde Total’de aldığı 5.18 reytingle 1., AB’de aldığı 3.10 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 4.39 reytingle yine 2. sırada kendine yer buldu.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, Salı akşamlarına damga vurdu. Sezon boyunca ‘Kıskanmak’, ‘Survivor’, ‘Mehmed Fatihler Sultanı’ gibi güçlü yapımlarla mücadele etti. 10 reyting barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra ekranlara geri dönmesi, Afra Saraçoğlu ile uyumu reytinglere yansıdı. Diziyle ilgili en ilginç şey ise, Afra Saraçoğlu’nun ilk sezonda diziye veda etmesi oldu. Yeni dönemde Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri kim olacak? En çok merak edilen soru da bu. Dizi, aldığı reytingler kadar oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

‘Abi’nin yeni sezonunda neler olacak? Başarısını devam ettirebilecek mi? Bekleyip göreceğiz.

Murat Boz’dan ‘Yara Tuz’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Murat Boz, yeni şarkısı ‘Yara Tuz’u DMC ve Boz Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Murat Boz’a ait olan çalışmanın düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Aşkın ardından kalan izleri ve yüzleşmeleri güçlü bir pop altyapısıyla anlatan şarkı, duygusal anlatımı ve akılda kalan melodisiyle öne çıkıyor.

Murat Boz’un kendine has yorumuyla dikkat çeken şarkı, müzik listelerinin zirvesini zorlayacağa benziyor.

WORLDEF, ziyaretçi akınına uğradı

E-ticaret, perakende ve yapay zekâ ekosistemlerini odağına alan WORLDEF İstanbul 2026, yoğun katılım ve güçlü uluslararası temsil ile sona erdi.

Etkinlik; 82 ülkeden 22 bin ziyaretçiyi İstanbul’da buluşturdu. Dijital ticarete yön veren markalar, teknoloji şirketleri, perakende liderleri, lojistik oyuncuları, girişimciler, yatırımcılar ve karar vericiler aynı çatı altında bir araya geldi.

WORLDEF CEO’su Ömer Nart, “WORLDEF İstanbul 2026 yalnızca bir fuar ya da konferans değil; e-ticaret, perakende, yapay zekâ ve dijital ticaret ekosistemlerinin birlikte büyümesini sağlayan güçlü bir platform oldu. Etkinlik boyunca gerçekleşen iş birlikleri ve bağlantılar, markaların global pazarlara açılması adına çok değerli ve verimli sonuçlar doğurdu. WORLDEF olarak hedefimiz; MENA bölgesi ve Türkiye’den çıkan markaları dünyaya taşımak, global markaları bölgenin güçlü oyuncularıyla buluşturmak ve e-ticaret ile perakendenin geleceğine yön veren sürdürülebilir bir iş ağı oluşturmak” dedi.