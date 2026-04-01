Haftanın dizisi: atv’de ekrana gelen ‘Abi’, ilk 3 bölümden bu yana süren düşüş trendine 11. bölümde ‘dur’ diyerek kendi gününde liderliğini korudu.

Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı dizi, aldığı 6.42 reytingle haftanın en çok izlenen yapımları arasında yer alırken Salı günlerinin vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Dizi, aldığı reyting kadar oyuncu performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Dedektif kardeşlerin işleri karışıyor

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Koray Şahin ile Murat Kaman’ın yaptığı, senaryosunu Koray Şahin, Murat Kaman ve Eray Kaman’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Cem Gelinoğlu, Doğu Demirkol, Güven Kıraç gibi isimlerin bulunduğu ‘Kardeşler Araştırma’, hafta sonu 35 bin 957; toplamda 129 bin 718 kişi tarafından izlendi.

Poll Films ile 25 Film imzalı film, İstanbul’da kendi hâlinde özel dedektiflik yapan Orhan ve Erhan kardeşlerin, Londra dönüşü dâhil oldukları gizli bir devlet operasyonuyla kendilerini siyasi dengeleri değiştirebilecek karmaşık olayların merkezinde bulmalarını anlatıyor.

‘Aldatıldık’a modern bir dokunuş

Haftanın şarkısı: Mehmet Erdem, Türk müziğinin unutulmaz eserlerini yeniden yorumladığı serisine ikinci şarkısı ‘Aldatıldık’ ile devam etti. Sözleri ve müziği Sezen Aksu imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Alper Atakan yapmış.

Bayhan Müzik etiketiyle yayınlanan şarkı, 90’ların en güçlü ve özgün şarkılarından biri olarak hafızalardaki yerini korurken Mehmet Erdem’in karakteristik vokali ve yalın, modern akustik yaklaşımıyla yeniden hayat bulmuş.

Şiir yolculuğunun en olgun durağı

Haftanın kitabı: Şarkıcı Can Bonomo’nun 4. şiir kitabı ‘Mümkansız Şeyler’, Holden Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitapta, babalık deneyimi, geçmişle hesaplaşma, çocukluk yaraları ve ölüm fikri ön plana çıkıyor. Oğluna adanmış satırlarda yalnızca bir babanın şefkatini değil, kendi gençliğine ve hatalarına dönük bir yüzleşmeyi de görünür kılıyor. Bu metinlerde ölüm, bir retorik unsur değil; hayatın gündelik ağırlığıyla iç içe geçmiş bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Yaşamaksa, denetimli bir çatırdama hali olarak tarif edilirken şiir, bu çatırdamanın çetelesini tutuyor.