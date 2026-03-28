Show TV’de Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan ‘Veliaht’, ekranlara veda etti. Dizi, yayınlanan 26. son bölümünde Total’de aldığı 2.53 reytingle 12., AB’de aldığı 2.59 reytingle 8. ve ABC1’de aldığı 3.03 reytingle 9. sırada final yaptı.

Başrollerini Serra Arıtürk ve Akın Akınözü’nün paylaştığı dizi, 11 Eylül 2025’te ekran yolculuğuna başlamıştı. Sezon başından bu yana ‘Halef Köklerin Çağrısı’, Ocak ayından bugüne ‘Survivor’, kısa bir süre ‘İnci Taneleri’ ve son olarak da ‘Sevdiğim Sensin’ ile kıyasıya bir yarış halindeydi. Belli haftalarda çok iyi reytingler aldığı olsa da aynı gün yayınlanan diğer yapımlara karşı fazla direnemedi, reyting canavarına yenik düştü. Bu yolculuk esnasında Serra Arıtürk-Akın Akınözü ve Erkan Kolçak Köstendil-Hazal Türesan partnerliklerini izlemek keyifliydi.

Kaliteli bir işti. ‘Veliaht’, 26 bölümlük ekran macerasında Türk Televizyon Tarihi’nde hem aldığı reytingler hem de oyuncu performanslarıyla iz bırakan işler arasında yerini aldı.

Oyunculuktan şarkıcılığa sürpriz geçiş

Şarkı çıkaran oyuncular kervanına Nazlı Senem Ünal da katıldı.

Nazlı Senem Ünal, oyunculuğun yanı sıra müzik kariyerinde de dikkat çeken bir projeye imza attı. Türk Pop Müziği’nin sevilen ismi Serdar Ortaç’ın klasikleşmiş eserlerinden ‘Başıma Bela’, Nazlı Senem Ünal’ın yorumuyla yeniden müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Sözleri ve müziği Serdar Ortaç’a ait şarkı, biten bir aşkın ardından yaşanan acıyı ve özlemi konu alıyor.

BTM Production etiketiyle yayınlanan şarkının düzenlemesini Tarık İster yapmış. Çekimleri İkincikat Kadıköy’de gerçekleştirilen klibin yönetmenliğini ise Ufuk Cebeci üstlenmiş.

‘Gece Yarısı Hayaleti’ prömiyer yaptı

‘Gece Yarısı Hayaleti’, Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde ilk gösterimini gerçekleştirerek tiyatroseverlerle buluştu.

Gerilim ve paranormal unsurları sahneye taşıyan yapım, yönetmenliğini Savaş Özdural’ın üstlendiği kurgusuyla izleyiciyi sıradan bir evde başlayıp gece yarısına doğru giderek karanlıklaşan bir hikâyenin içine davet ediyor. İlk sahnelenmesiyle dikkat çeken oyun, sahnede nadir karşılaşılan paranormal gerilim türüne odaklanmasıyla öne çıkıyor. Oyun, korku ve psikolojik gerilim öğelerini sahne diliyle buluşturarak seyirciye yalnızca bir anlatı değil, atmosfer odaklı bir deneyim sunuyor.

Başrollerde Savaş Özdural, Ilgın Angın, Ebru Karanfilci, Özgür Özdural ve Kerem Tataroğlu’nun yer aldığı oyun; 3, 11, 17 ile 24 Nisan ve 2 Mayıs’ta Tiyatro Ak’la Kara sahnesinde izleyicisiyle buluşacak.