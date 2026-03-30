Kanal D’nin yeni yarışma programı ‘The Traitors Türkiye’nin ekran yolculuğu başladı.

İlk bölümüyle kırmızı alarm veren program, Total’de 28., AB’de 17. ve ABC1’de ise 20. sırada yer aldı. Yapımın böylesi kötü bir sonuç alınacağını kimse beklemiyordu. Bunda Perşembe akşamı yayınlanan milli maçın da etkisi oldu ama sadece sebep bu değil. Aynı gün yayınlanan diziler, kendi gününde kıran kırana bir mücadele veriyor. Giray Altınok’un sunumuyla entrika, manipülasyon ve ihanet dolu dünyanın en büyük akıl oyunu olan programın işi hiç ama hiç kolay değil. İlerleyen haftalarda reytinglerinde bir değişiklik olur mu? Ufak tefek olabilir belki fakat gözle görülür büyük bir fark olacağını açıkçası zannetmiyorum. Sessiz sedasız yayından kaldırılırsa, şaşırmamak gerekir. Çünkü daha önce kanalın bu tarz hamleleri oldu.

Bu, bize şunu da gösteriyor. Artık ekranlarda yarışma devri kapanmasa da iyi sonuçlar alabilen program sayısının çok azaldığını ortaya koyuyor. Televizyona veda edip dijitalde devam edebilir mi? Bence, son derece isabetli bir tercih olur. Bu tarz pahalı yapımlar için en ideal yer, dijital platformlar.

Kalben’den 10. yılda 5. albüm geldi

Müzik kariyerinde 10. yılını geride bırakan Kalben, merakla beklenen 5. stüdyo albümü ‘Kayıp Âşıklar Ülkesi’ni Hoş Bir Seda ve DMC etiketiyle yayınladı.

13 şarkının yer aldığı albümdeki tüm sözler ve müzikler Kalben imzası taşıyor. Kendine has anlatımı, samimi sözleri ve özgün müzikal çizgisiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kalben, yeni albümünde de içsel yolculuklarını ve hikâyelerini paylaşmış.

Albüm, sanatçının müzikal evriminde önemli bir durak olarak öne çıkarken ‘O Ben Olurum’ ile açılan bu kapı dinleyicileri derin ve etkileyici bir hikâyenin içine davet ediyor.

Sahneler kendi yerinde perde açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür), İstanbul’un tiyatrolarıyla yeni bir iş birliği programını hayata geçiriyor.

‘Yerinde İzle: Tiyatrolara Destek Programı’ kapsamında sahnesi olan tiyatrolar, oyunlarını sezonda bir kez kendi sahnelerinde İBB Kültür katkısı ile sahneleyerek İBB Kültür’ün etkinlik programında yer alacak. Böylece tiyatro topluluklarına sahne kirası desteği sunulurken sanatseverler de oyunu ücretsiz izleme olanağı bulacak.

Projeyle yaratıcı ve üretken bir tiyatro ortamının devamı, şehrin mekânsal hafızasının korunması ve sahnelerin görünürlüğünün artması amaçlanıyor.