atv’de yayınlanan ‘Aynı Yağmur Altında’ da reyting canavarına düşen yapımlar arasına katıldı.

Pazar akşamı 7. bölümüyle ekrana gelen dizi, Total’de aldığı 1.07 reytingle 34., AB’de aldığı 0.78 reytingle 38. ve ABC1’de aldığı 0.97 reytingle 37. sırada final yaptı. İlk 3 bölümü Pazartesi günleri izleyicisiyle buluşan dizi, ‘Uzak Şehir’ ile ‘Cennetin Çocukları’ karşısında tutunamamış ve 1 Mart’tan itibaren Pazar’a çekilmişti. Ne yazık ki, diziye gün değişikliği de çare olmadı. Ekranlara veda etti. İlk bölüm sonrası belki ilerleyen bölümlerde reytinginde yükseliş yaşayabilir düşüncesine kapılsam da 2. bölümden sonra dizinin tutmayacağını anlamıştım. Hatta gün değişikliğinin bile fayda etmeyeceğini yazılarımda dile getirmiştim. Öyle de oldu.

Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Deniz Uğur, Fikret Kuşkan, Bahar Şahin gibi isimlerin kadrosunda olduğu dizi, kısa sürede gün değişikliği yaşayıp buna rağmen final yapan bir yapım olarak Türk Televizyon Tarihi’ndeki yerini aldı.

Şeyda Bozkurt, okurlarıyla buluştu

İstanbul Valiliği’nin ‘Ben Okuyorum İstanbul Okuyor Projesi’ kapsamında Şişli Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediği Şişli Kitap Fuarı, YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi.

Fuarda kitaplarını imzalayan isimlerden birisi de yazar ve şair Şeyda Bozkurt’tu. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Parana Yayınları Standı’nda ‘Güzel Şeyler Kalpten Gelir’ ve ‘Destina’ isimli eserlerini imzalayan Şeyda Bozkurt, sevenleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı.

120’den fazla yayınevinin katıldığı ve onlarca yazarın kitaplarını imzaladığı fuarın geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

‘Gözcü’, Hollywood’da gösterilecek

12-19 Nisan’da düzenlenecek 26. Beverly Hills Film Festivali kapsamında 16 Nisan’da TCL Chinese Theatre’da özel gösterimi gerçekleşecek olan ‘Gözcü’, 19 Nisan’da ödül gecesinde yarışacak.

Yed Yapım imzalı filmin yönetmenliğini Yuşa Ebrar Dursunoğlu üstlenirken başrollerinde Göksel Kayahan, Olimpia Ahenk Dourmouchev ve Mert Demirci yer alıyor.

Paris International Short Festival’de ‘en iyi film’ ve ‘en iyi oyuncu’ ödülü alan film, herkesin kendi bölmesinde kendisine atanmış rolü yerine getirmesinin gerçekten önemli olup olmadığını sorguluyor ve bu üçgenin bir unsurunun sistemin farkına varıp ona direnmeyi seçtiğinde nelerin değişebileceğini araştırıyor.