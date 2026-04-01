Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin ailesine yönelik gerçekleştirilen kanlı saldırı ilçeyi yasa boğdu. Ömer Coşkun'un, eşi Sariye Nur Coşkun ile birlikte kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen aile içi cinayet Türkiye'yi sarsan bir faciaya dönüştü. Boşanma aşamasındaki eşi Sariye Nur Coşkun (22), kayınpederi Musa Girgin (51), kayınvalidesi Fadime Girgin (43) ve kayınbiraderi Yusuf Can Girgin'i (12) öldüren Ömer Coşkun'un (26) jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, şüpheli hakkında daha önce 14 Ocak 2025 14 Şubat 2025 tarihleri arasında 1 ay süreyle koruma tedbir kararı uygulandığı, ancak şu anda yürürlükte olan yeni bir koruma tedbirinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası mahallede büyük panik yaşanırken, Kabaçınar Mahalle Muhtarı Bekir Sıtkı Alp, gece saatlerinde gelen haberle uyandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Gece komutanların aramasıyla uyandık. Olay yerine geldiğimizde evde 4 kişinin hayatını kaybettiğini gördük. Vatandaşları tanıyoruz. Şüpheliyi aradık, evine gittik. Evinde yatarken bulundu. Karakol komutanlarımız tarafından teslim alındı. Cenazelerin defin işlemleri için hazırlık yapıyoruz."

Muhtar Alp, çiftin yaklaşık 2 yıllık evli olduğunu ve son 45 aydır boşanma sürecinde olduklarını belirterek, "Bir duruşma yapılmıştı. 2 Nisan'da tekrar mahkemeleri vardı. Anlaşmalı boşanma olacağını düşünüyordu aile. Ancak şahsın düğün masraflarını gerekçe göstererek 370 bin lira istediği, bunun üzerine kız tarafının dava açtığı ifade ediliyor. Olayın bu süreçte geliştiği söyleniyor" dedi.

“Nasıl bir köşe yazısı bu ?”, “eğer bu bir köşe yazısı ile böyle giriş mi olur” dediğinizi duyar gibiyim…

Başkentin onca kavga gürültüsü arasında bu trajediyi görmezden gelemezdim. Toplumsal çürümenin zirvesine emin adımlarla tırmanırken, ahlaki çöküntü zirve yaparken es geçemezdim!..

Bir zamanların ünlü repliğiydi; “nerede bu devlet?”…

Sosyal Hizmetler, Kadın ve Aileden Sorumlu Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, göreve geldiği 20 aydan bu yana 27 kez yurt dışı gezisi yapmış. Bir elinde cımbız bir elinde ayna umurunda mı dünya misali!.. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 2023’ün ikinci yarısında 9 ülke gezmiş. 2024 yılında da 16 ülkeyi ziyaret etmiş. 2025 yılının ilk üç ayında ise 2 ayrı ülkeye gitmiş.. Bu ziyaretler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin faaliyet raporunda iftiharla sıralanmış!..

Saray kabinesinin ne işe yaradığının en net fotoğrafı bu!..

Televizyonlardan her gün her dakika cerahat akıyor… Sosyal medya ha keza…

RTÜK, muhalif medyada kelle koparma peşinde…

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı cadı avı ile meşgul!.. Kafalarını kaldırıp da sokaklar ne halde diye bakacakları, yurdum insanı ne halde diye ilgilenecekleri vakitleri yok!..

Siyaset, tencere dibin kara seninki benden kara kapışmasına boğulmuş…

Diyanet İşleri Başkanlığı “Allahlık Ali bey” konumuna geçmiş, halinden pek memnun!..

Ekonomik sorunları çözersiniz… Hatta isteseniz Ankara’ya deniz bile getirirsiniz!.. Ancak, ahlaki çöküntüyü nasıl önlersiniz? Toplumsal çürümenin yarattığı çöküntüleri nasıl düzetirsiniz?.. Nesilleri feda etmeniz gerek nesilleri!..

Cinnetli ahlaksızlık pandemisine kim çare bulacak?

Kim dur diyecek, toplumdaki bu kötü gidişata?..

Bol cukkalı bir ihale söz konusu olsa, saray cenahından proceler fışkırırdı!. Mücahit kılıklı müteahhitler cukkayı indirmek için birbirlerini yerlerdi.

Kaybettiğimiz ve kaybedeceğimiz nesillerin ihale dosyası kadar değeri yok mu bu ülkede?..

Türkiye’yi sarsan cinayet, Türkiye’yi saran habis bir ura dönüştü!.. Aloo, kimse yok mu orada!..