Dijital platformlarda 16-22 Mart haftasında en çok izlenen diziler ve filmler açıklandı.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde Yasemin Sakallıoğlu’nun stand-up gösterisi ‘Doğru Koca Nasıl Seçilir’ liderliğini sürdürdü. Film kategorisinde bilim kurgu türündeki orijinal film ‘Katil Makine’, zirvede yer aldı. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Eşref Rüya’, liderliğini devam ettirdi. Film kategorisinde ise platformun gerilim türündeki yeni filmi ‘Ajan Zeta’, açılışını zirvede gerçekleştirdi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Love Story’ yükselişini sürdürerek zirvenin yeni sahibi oldu. Film kategorisinde ise tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından ‘Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’, zirveye yerleşti.

HBO Max’in televizyon kategorisinde yönetmenliğini Meltem Bozoflu’nun yaptığı, Nehir Erdoğan, Yiğit Özşener, Nezaket Erden gibi isimlerin kadrosunda olduğu platformun orijinal dizisi ‘Mira: Her Şey Yolundaymış Gibi’ zirveyi ele geçirdi. Film kategorisinde ise sinemalarda 100 bini aşkın seyirci tarafından izlenen ‘Weapons’ zirveye adını yazdırdı.

‘Liste’ oyunu, İstanbul’da perde açıyor

Oyuncu İnci Türkay, bu kez tek başına sahnede olduğu ters köşe bir rolle izleyici karşısına çıkıyor. Küçücük bir ihmalle derin bir vicdan muhasebesine dönüşen trajik hikâye ‘Liste’, İnci Türkay’ın yorumuyla 29 Mart’taki İstanbul prömiyerinde Zorlu PSM’de saat 17.00 ve 19.30’da gerçekleşecek matine ve suare temsilleriyle seyirci karşısına çıkıyor.

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni ‘Liste’ (The List), Türkiye’de perde açacak. Londra prömiyerinde dakikalarca ayakta alkışlanan oyunun ardından İnci Türkay, Türkiye’de ilk kez iki gece üst üste seyirciyle buluşarak oyunun Türkiye yolculuğunu başlatacak.

Oyun, 29 Mart’ta Zorlu PSM’de, 3 Nisan’da Baba Sahne’de ve 5 Nisan’da Ankara Tatbikat Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Bollywood gecesinde ödül yağmuru

Banu Zorlu, Raffles Hotel’de Brands and More etkinliğinde Aslı Özdemir tarafından düzenlenen Bollywood Shopping Gala’da hem sahnedeki enerjisi hem de ev sahipliğiyle geceye damga vurdu. Hint konseptiyle gerçekleşen etkinlik, cemiyet ve sanat dünyasını bir araya getirdi.

Gecede Ömür Gedik ile samimi bir söyleşi gerçekleştiren Banu Zorlu, ardından iş dünyasının öne çıkan isimlerden Ducon Clean Air Technology Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Torun’a “Sektöre İlham Veren Lider Ödülü” ve yapımcı Mehmet Yıldırım’a “Yılın İş İnsanı” ödüllerini takdim etti.

Banu Zorlu, “TOÇEV için çok güzel bir şenlik oldu” derken Hint konseptine olan ilgisini dile getirdi. Yoğun bir döneme girdiğini belirten sanatçı, Almanya’da başlayacak 8 konserlik turne ve yaz aylarında ekrana gelecek televizyon programının da müjdesini verdi.