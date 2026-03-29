Kanal 7’de ekrana gelen günlük dizi ‘Gelin’, özellikle Total’de aldığı reytinglerle dikkat çekiyor.

3 sezondur izleyicisiyle buluşan dizide önümüzdeki günlerde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Dizide kötü kayınvalide ‘Mukadder’ karakterini canlandıran Betigül Ceylan, yapıma veda edecek. Senaryodaki hikâyesi sona eren Betigül Ceylan, 420. bölümde ‘Gelin’deki yolculuğunu tamamlayacak. Talya Çelebi ve Cenay Türksever’in başrolünde olduğu dizide Cihan ve Metin Develioğlu’nun annesi olarak izlediğimiz oyuncu, performansıyla büyük beğeni topluyordu. Betigül Ceylan, çok iyi bir karakter oyuncusu. Her rolün hakkını veriyor. Onun gibi tecrübeli isimlerin ekranda daha sık yer alması en büyük temennim. İzlerken doyamadığımız oyunculardan. Umarım, tez zamanda yeni projelerde onu tekrar izleriz.

Kariyerinin en uzun soluklu işlerinden birisine imza atan Betigül Ceylan’ın gidişiyle ‘Gelin’in reytinglerinde nasıl bir değişim olacak? Bekleyip göreceğiz.

Kendi sahnesinde izleyiciyle buluştu

TRT 1’de ekrana gelen ‘Cennetin Çocukları’nda rol alan Yurdaer Okur, bir taraftan da tiyatro oyununu sahnelemeyi sürdürüyor.

Uzun zamandır yurt içi ve yurt dışında Nazım Hikmet’in ‘Ran-Severmiş Meğer’ oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıkan Yurdaer Okur, bu kez sahibi olduğu Kadıköy Entropi Sahnesi’nde Dünya Tiyatro Günü’nde izleyici karşısına çıktı.

Nazım Hikmet’in yazdığı oyunu ilk kez sahneleyen Yurdaer Okur, Entropi’de önümüzdeki günlerde oyunculuk atölyeleri ve çeşitli tiyatro oyunlarının gösterimlerinin devam edeceğini belirtti.

‘Ballı Süt’ oyununun galası yapıldı

Yapımcılığını Aksel Bonfil ve Begüm Ertuğrul’un üstlendiği, hikâyesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği oyun, babaanneleri tarafından büyütülen ancak yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşmış iki kız kardeşin geçmişle ve birbirleriyle yüzleşmesini sahneye taşıyor.

Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya’yı ilk kez aynı tiyatro projesinde buluşturan ‘Ballı Süt’, Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde galasını gerçekleştirdi.

Oyun, 4 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 10 Nisan’da Fişekhane’de, 12 Nisan’da Samsun Ata Sahne’da, 13 Nisan’da Trabzon AKM’de, 14 Nisan’da Ordu AKM’de, 19 Nisan’da Bursa Merinos AKKM’de, 2 Mayıs’ta Ankara ASM’de, 5 Mayıs’ta DasDas’ta, 7 Mayıs’ta İzmir Bostanlı Suat Taşer’de, 8 Mayıs’ta Fişekhane’de, 12 Mayıs’ta Zorlu PSM’de ve 14 Mayıs’ta ise Kocaeli Marmara Koleji’nde sahnelenecek.