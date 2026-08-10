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2026 FIFA Dünya Kupası'nda görevlendirilmesine rağmen ABD'ye girişine izin verilmeyen Somalili hakem Omar Artan, yaşadığı büyük hayal kırıklığının ardından kariyerinin en önemli maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor.

UEFA, 34 yaşındaki Artan'ı Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa karşılaşmasına atadı.

UEFA SÜPER KUPA'DA TARİHE GEÇECEK

Artan, Avusturya'nın Salzburg kentindeki Red Bull Arena'da oynanacak karşılaşmayı yönetmesiyle birlikte UEFA Süper Kupa tarihinde görev yapan ilk Avrupalı olmayan hakem olacak.

Karşılaşma aynı zamanda Somalili hakemin Avrupa'daki ilk hakemlik görevi olacak.

DÜNYA KUPASI İÇİN ABD'YE GİTMİŞTİ

Omar Artan, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın maç görevlileri arasında yer almış ve turnuvada görev yapan ilk Somalili hakem olmaya hazırlanmıştı.

Ancak Artan'ın 6 Haziran'da Miami Uluslararası Havalimanı'na ulaştıktan sonra, geçerli vizesi bulunmasına rağmen ABD'ye girişine izin verilmedi.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma birimi, Artan'ın "inceleme ve güvenlik değerlendirmesine ilişkin endişeler" nedeniyle ülkeye kabul edilmediğini belirtirken konuyla ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

FIFA daha sonra Artan'ın Dünya Kupası'nda görev yapamayacağını doğruladı.

'ÇOK ZOR BİR DÖNEMDİ'

Yaşadıklarını UEFA'nın resmi internet sitesine anlatan Artan, Dünya Kupası hayalinin gerçekleşmemesinin kendisi için oldukça zor olduğunu söyledi.

"Çok zor bir dönemdi. Bir insan yıllarca çalışıp bir şeyi yapmak üzereyken bunu gerçekleştiremediğinde gerçekten çok zorlayıcı oluyor."

Artan, dünyanın farklı bölgelerinden kendisine gelen desteğin ise bu süreçte büyük önem taşıdığını belirterek, "Dünyanın dört bir yanından aldığım desteği gerçekten takdir ediyorum. Çok minnettarım." ifadelerini kullandı.

ABD'YE ALINMADIKTAN 5 GÜN SONRA UEFA'DAN TELEFON

UEFA'nın Artan için aldığı kararın zamanlaması da dikkat çekti.

UEFA, Somalili hakemin ABD'ye girişine izin verilmesinden yalnızca 5 gün sonra, Afrika Futbol Konfederasyonu ile yapılan görüşmelerin ardından Artan'ı Süper Kupa karşılaşmasına atadı.

Artan, görevlendirmeyi öğrendiği anı, "Bu telefonu aldığımızda benim ve ailem için gerçekten çok mutlu bir andı. Avrupa'da ve Avusturya'da büyük bir Somali topluluğu var. Böyle bir maçı yönetecek olmamdan dolayı onlar da çok mutlu." sözleriyle anlattı.

AFRİKA'DA DA TARİH YAZDI

2018 yılında FIFA'nın uluslararası hakem listesine giren Omar Artan, kariyerinde daha önce de Somali futbolu adına ilklere imza attı.

Artan, 2024'te Afrika Uluslar Kupası'nda görev yapan ilk Somalili hakem olurken daha sonra CAF Şampiyonlar Ligi finalini yöneten ilk Somalili hakem olmayı başardı.

Başarılı hakem, 2025 yılında ise CAF Yılın Erkek Hakemi ödülünün sahibi oldu.

'HAYAL KURMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN'

Dünya Kupası'nda görev yapma fırsatını dramatik şekilde kaybetmesinin ardından UEFA Süper Kupa'ya atanan Artan, kendi hikâyesinden yola çıkarak genç hakemlere de mesaj verdi:

"Ben başarabiliyorsam herkes başarabilir. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin."