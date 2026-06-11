FIFA'nın ABD'ye giriş izni verilmeyen Somalili hakem Omar Artan ile ilgili tutumu tepki çekmişti.

INFANTINO'NUN OMAR ARTAN AÇIKLAMASI TEPKİLERİ DİNDİRMEYE YETMEDİ

FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası'nda görevlendirilmesine rağmen Miami Havalimanı'nda ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri tarafından geri çevrilen Omar Artan'ın durumunu 'talihsizlik' olarak değerlendirmiş ve bu konuda ellerinden bir şey gelmediğini açıklamıştı.

PSG-ASTON VILLA SÜPER KUPA FİNALİNE ATANDI

Kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından Omar Artan dev final maçına atandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi şampiyonlarının karşı karşıya geleceği Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain ile Aston Villa arasında oynanacak maçta Omar Artan'ın düdük çalacağı açıklandı.