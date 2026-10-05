James “Fergie” Chambers’ın ABD’ye iadesi konusunda İspanya’da yeni bir aşamaya geçildi. Hamas’a mali destek sağlamak ve para aklamakla suçlanan Amerikalı aktivistin savunması, soruşturmanın siyasi saik taşıdığını savunuyor. Chambers’ın destekçileri ise iadenin reddedilmesini istiyor.

ABD’nin iade talebi üzerine 10 Temmuz’da Ibiza’da tutuklanan Chambers, daha sonra Madrid’de cezaevine gönderildi. ABD’nin mühürlü iddianamesindeki suçlamaların tamamı kamuoyuna açıklanmadı. Ailesi, Chambers’ın 30 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtirken, en ağır suçlamanın Filistinli gruplara mali destek iddiasıyla bağlantılı olduğu bildiriliyor.

İspanyol Bakanlar Kurulu 22 Eylül’de iade talebini reddetmek yerine dosyanın yargı sürecinde ilerlemesine izin verdi. Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz, kararın “tamamen usule ilişkin” olduğunu söyledi.

7,5 MİLYON DOLARLIK TRANSFER BAŞINI YAKTI

Davanın merkezinde Chambers’ın birkaç yıl önce ABD’deki banka hesabından Tunus’a gönderdiği 7,5 milyon dolar bulunuyor. ABD makamları paranın aklandığını ve Hamas’ı desteklemek amacıyla kullanıldığını ileri sürüyor. Chambers’ın savunması ise paranın Tunus’taki Club Africain futbol kulübünün borçları ve gecikmiş maaşları, antrenman merkezinin yenilenmesi ve gençlik sahalarının kurulması için harcandığını savunuyor.

Avukatları, iade talebinin Chambers’ın Filistin’e yönelik siyasi faaliyetleri ve yardımları nedeniyle hazırlandığını ileri sürüyor. Savunma ekibinde uluslararası insan hakları avukatı Baltasar Garzón da yer alıyor. Garzón, İspanya’nın Filistin halkının haklarını ve insani yardım sağlayanları savunurken siyasi saik taşıdığı öne sürülen bir iade talebinin ilerlemesine izin vermesinin tehlikeli bir emsal oluşturacağını söyledi.

Chambers’ın İspanya’daki destekçileri arasında milletvekilleri de bulunuyor. Podemos Genel Sekreteri Ione Belarra, hükümetin Donald Trump yönetiminin siyasi baskısını İspanyol mahkemelerine taşımasına izin verdiğini savundu ve parlamentoya “Free Fergie” yazılı tişörtle çıktı. Sumar içerisindeki bazı bakanların da iade talebine karşı çıktığı bildirildi.

Yaklaşık 150 sanatçı, akademisyen ve aktivist 18 Eylül’de hükümete mektup göndererek iadenin reddedilmesini istedi. İmzacılar arasında Richard Gere, Cynthia Nixon, Natasha Lyonne, Yüzüklerin Efendisi serisinde Aragorn karakteriyle tanınan Viggo Mortensen, Angela Davis, Greta Thunberg ve Judith Butler yer aldı. Chambers’ın avukatları, aktivistin aynı zamanda İspanya’dan sığınma talebinde bulunduğunu ve başvuru sonuçlanana kadar iadenin gerçekleşemeyeceğini belirtiyor. Kefalet başvurularından ikisi reddedilirken üçüncü başvuru için karar bekleniyor.

YÜZ MİLYONLARCA DOLARLIK SERVETİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ

Chambers, Atlanta merkezli Cox Enterprises’ı kontrol eden zengin Cox ailesinin eski varisi. 2023’te aile şirketindeki hisselerini satarak ayrıldı; işlemin yaklaşık 250 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Servetini geleneksel yatırımlar yerine siyasi ve toplumsal amaçlara yönlendiren Chambers’ın bağışlarının 20 ülkede yaklaşık 100 projeye ulaştığı belirtiliyor. Sol gruplara destek veren aktivist, protestolarda tutuklananların kefalet ve hukuki giderlerini de karşıladı.

Siyasi çizgisini 2020’de “ekolojik-anarşist ile Marksist-Leninist arasında bir yerde” olarak tanımlayan Chambers, 2024’te doğrudan Marksist-Leninist olduğunu söyledi. Stalin ve Mao’ya yönelik olumlu değerlendirmeleriyle bilinen Chambers’ın bu iki liderin dövmelerini taşıdığı ve kendisini “tankie” olarak tanımladığı belirtiliyor. Marksist literatürle yaklaşık 12 yaşında, öğretmenlerinden biri aracılığıyla Howard Zinn’in A People’s History of the United States kitabıyla tanıştı.

2011’de Occupy Wall Street hareketine, 2014’te Michael Brown’ın polis tarafından öldürülmesinin ardından Ferguson’daki protestolara mali destek verdi. Daha sonra Atlanta’daki “Stop Cop City” hareketinde tutuklananların kefalet ve avukatlık masraflarını üstlendi. 2023’te Cox Enterprises’ın Atlanta Kamu Güvenliği Eğitim Merkezi projesine 10 milyon dolar yatırım yaptığını öğrenince aile şirketindeki yatırımlarını geri çekti ve akrabalarını “halk düşmanları” ile “Cox Klux Klan” olarak niteledi.

CHAMBERS'IN KOMÜN DENEYLERİ

Chambers, siyasi fikirlerini alternatif yaşam alanları kurarak da hayata geçirdi. 2016’da Dakota Access Pipeline protestolarının ardından Georgia’nın Madison kentinde arazi satın aldı ve burada bir komün kurdu. Standing Rock protestolarından bazı kişilerin de kabul edildiği komünde yaşayanlara arazi bakımı ve siyasi çalışma gruplarına katılmaları karşılığında barınma ile aylık 2 bin dolar burs veriliyordu. Kapitalist çalışma düzenine bağımlı olmayan bir yapı kurmayı amaçlayan komün 2019’un başında kapandı, arazi 2020’de satıldı.

Daha sonra Massachusetts’e taşınan Chambers, kendisini “devrimci Marksist-Leninist kolektif” olarak tanımlayan Berkshire Communists’i kurdu. Alford’da en az 65 dönümlük arazi satın aldı; burada altı konutlu Alford Family Farm ile Berkshire People’s Gym adlı toplum merkezini oluşturdu. Komünistler, mülkün bakımını üstlenmeleri ve komünist teori çalışma gruplarına katılmaları karşılığında ücretsiz yaşayabiliyordu. Spor salonu ise “ev sahiplerine ve kapitalistlere” kapalıydı. Proje, 2024’te yerel makamların imar kurallarına aykırılık gerekçesiyle spor salonuna durdurma emri vermesiyle sona erdi.

FİLİSTİN VE HAMAS DESTEKÇİSİ

Chambers’ın bugün ABD tarafından aranmasının temelinde Filistin konusundaki faaliyetleri bulunuyor. 2023’te İsrailli savunma şirketi Elbit Systems’ın Massachusetts ve New Hampshire’daki tesislerine yönelik protestolarla bağlantılı gruplara destek verdi. New Hampshire’daki eylemde girişin engellenmesi, binaya boya atılması ve camların kırılması üzerine sekiz kişi tutuklandı; Chambers bunlardan üçünün kefaleti için 50 bin dolar ödedi.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki İsrail saldırısının ardından İsrail’in Gazze operasyonlarını eleştiren Chambers, Filistin direnişinin hiçbir kanadının, Hamas dahil, yanlış bir şey yapmadığını savundu. Daha önce Hamas öncülüğündeki saldırıyı milyonlarca insan için “umut ve ilham anı” olarak nitelendirmişti.

Chambers’ın Filistin konusundaki açıklamaları ABD karşıtı görüşleriyle de örtüşüyor. 2024’te insanlığın refahı için en önemli şeyin ABD’nin “yok edilmesi” olduğuna inandığını söyledi. 2026’da ABD’nin kuruluşunun 250. yıldönümünde de ülkeyi sert biçimde eleştiren paylaşımlar yaptı.

Chambers, ABD’nin Ukrayna’yı Rusya’ya karşı vekil olarak kullandığını savunuyor. Rusya’nın 2022’de başlayan faaliyetlerini destekledi ve Donbas’ı ziyaret etti. Bölgedeki görüşmelerinin ardından, Donbas sakinlerinin Putin’e yönelik temel eleştirisinin Rusya’nın daha önce müdahale etmemiş olması olduğunu söyledi ve Putin’den “büyük bir adam” diye söz etti.

Kendisini anti-emperyalist ve Marksist-Leninist olarak tanımlayan Chambers, ABD’nin küresel askeri ve siyasi faaliyetlerini emperyalist bir düzenin parçası olarak görüyor ve Ukrayna savaşını da bu çerçevede değerlendiriyor.

AİLE SERVETİNDEN KOMÜNİST AKTİVİZME

Chambers’ın siyasi çizgisindeki en dikkat çekici çelişki, büyük bir Amerikan servetinin mirasçısı olmasıyla kendisini devrimci komünist olarak tanımlaması. Cox Enterprises’tan gelen yüz milyonlarca dolarlık kaynak, onun açısından kapitalist sistemin dışında alternatif yapılar kurmak ve sol hareketlere destek vermek için kullanıldı. ABD makamlarının suçlamaları da bu servetin nasıl kullanıldığı sorusunun merkezinde bulunuyor. Savunması, Chambers’ın parayı yasal biçimde elde ettiğini ve siyasi faaliyetlerinin suç sayılamayacağını savunuyor.

İspanya’daki iade süreci artık yalnızca Chambers’ın ABD’ye gönderilip gönderilmeyeceği tartışması değil. Bir tarafta ABD’nin Hamas’a mali destek iddiasına dayanan soruşturması, diğer tarafta bunun siyasi faaliyetler nedeniyle yürütülen bir kovuşturma olduğunu savunan Chambers’ın avukatları ve destekçileri bulunuyor.

İspanyol hükümetinin 22 Eylül kararı davayı sonuçlandırmadı; yalnızca iade talebinin yargı sürecinde ilerlemesine izin verdi. Chambers’ın sığınma başvurusu ve iade dosyasına ilişkin yargısal süreç sürerken, ABD’nin suçlamalarının kapsamı ile İspanyol mahkemelerinin bunları nasıl değerlendireceği davanın temel başlıklarını oluşturacak.