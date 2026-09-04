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Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brezilya’dan yapılan hayvansal ürün ithalatını antimikrobiyal kullanımına ilişkin kurallara uyum gerekçesiyle askıya aldı.

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, Brüksel’de düzenlenen günlük basın toplantısında Brezilya’dan AB’ye gerçekleştirilen hayvansal ürün ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Brezilya’nın AB açısından önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Gill, tarafların birçok politika alanında yakın ve yapıcı şekilde çalıştığını ifade etti.

İTHALATIN YENİDEN BAŞLAMASI İÇİN “UYUM” ŞARTI

Gill, AB-Mercosur ticaret anlaşması ile AB’nin gıda güvenliği kurallarının farklı süreçler olduğuna dikkat çekti.

Gıda güvenliğinin AB vatandaşları açısından en önemli konulardan biri olduğunu belirten Gill, Birliğin sağlık standartlarını güçlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Antimikrobiyal dirençle mücadeleye yönelik yeni kuralların 2018’de kabul edildiğini ve 2022’den itibaren AB içindeki üreticilere uygulandığını hatırlatan Gill, düzenlemelerin 3 Eylül itibarıyla AB’ye ihracat yapan üçüncü ülke üreticileri için de yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Gill, söz konusu kuralların AB içindeki üreticiler ile Birlik pazarına ürün satmak isteyen üçüncü ülke üreticilerine eşit ve ayrım gözetmeksizin uygulandığını vurguladı.

AB: KURALLAR ÖNCEDEN BİLDİRİLDİ

Üçüncü ülkelerin yeni düzenlemeler hakkında yıllar öncesinden bilgilendirildiğini belirten Gill, 2019’dan bu yana çok sayıda bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini ve ticaret ortaklarının yeni kurallara geçiş sürecinin desteklendiğini aktardı.

Gill, “Yaklaşımımız orantılıdır ve ayrımcı değildir. Ortaklarımıza uyum sağlamaları için yeterli süreyi ve ihtiyaç duydukları bütün bilgileri verdik” ifadelerini kullandı.

BREZİLYA UYUM SAĞLARSA İHRACAT YENİDEN BAŞLAYACAK

Brezilyalı yetkililerle yakın çalışmayı sürdüreceklerini belirten Gill, Brezilya’nın gerekli uyumu sağlaması halinde hayvansal ürün ihracatının yeniden başlayabileceğini söyledi.

Gill, “Brezilya, uyum sağladığını kanıtladığında bu ürünlerin AB’ye ihracatı yeniden başlayabilecek” dedi.

AB, 3 Eylül’de hayvancılıkta antimikrobiyal kullanımına ilişkin kurallara uyum konusunda yeterli güvence vermeyen Brezilya’dan et ve diğer hayvansal ürünlerin ithalatını askıya almıştı. Brezilya ise AB’nin kararına tepki göstermişti.