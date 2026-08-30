Hollandalı ünlü ressam Rembrandt'ın 1657 imzalı “Catrina Hooghsaet Portresi” isimli tablosunun yurt dışına çıkarılması İngiliz hükümeti kararıyla geçici süreyle durduruldu.
Lirayla değeri 4 buçuk milyardan fazla: Rembrandt'ın eseri için ihracat yasağı
İngiltere hükümeti, Rembrandt'ın 71 milyon sterlin (Türk lirasıyla yaklaşık 4 milyar 615 milyon) değerindeki Catrina Hooghsaet Portresi için geçici ihracat yasağı getirdi. Ulusal hazine niteliğindeki eser için İngiliz kurumlarına satın alma fırsatı sunuldu.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 71 milyon sterlin değerinde olduğu belirtilen çalışma, bu kararın ardından ülkede "ulusal hazine" unvanı kazanan en yüksek değerli sanat eseri konumuna yükseldi.
Işık ve gölge ustası olarak bilinen sanatçının son dönem eserleri arasında yer alan tuval, 18. yüzyılın ortalarından itibaren İngiltere sınırları içerisinde muhafaza ediliyor.
Eserde, Amsterdam'ın tanınmış Mennonite topluluğu mensuplarından varlıklı Catrina Hooghsaet betimleniyor.
Eşinden bağımsız bir yaşam süren Hooghsaet'in tablosunda, miras belgelerine de konu ettiği evcil papağanı belirgin bir şekilde göze çarpıyor.
İngiliz yönetimi, eserin sahip olduğu yüksek sanatsal niteliğin yanı sıra ulusal kültür mirası bakımından taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek yurt dışına satışına sınırlama getirildiğini açıkladı.
Yurtdışına çıkarılma kısıtlamasının ilk ayağı 26 Aralık tarihinde tamamlanacak. Belirlenen takvime kadar İngiltere'de faaliyet gösteren bir müze, galeri ya da farklı bir kurumun tabloyu bünyesine katması için olanak tanınıyor.
İlk etabın ardından tabloyu elinde bulunduran taraflara, biçilen değer karşılığında gelecek satın alma tekliflerini incelemeleri adına 15 iş günü süre verilecek.
Sürecin devamında ise 9 aylık ikinci bir erteleme aşaması devreye girecek. Ülke içinden eseri alacak herhangi bir alıcı çıkmaması durumunda tablonun İngiltere dışına çıkarılmasına onay verilebilecek.
Konuyu değerlendiren Sanat Tarihçisi Bendor Grosvenor, uygulanan bu tip ihracat engellerinin, müze ve galerilerin kıymetli eserleri yurt içinde tutabilmesi adına özel finans desteğinin ne denli hayati olduğunu gösterdiğini vurguladı.
Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nda Parlamento Müsteşarı Ruth Mackenzie ise eserin ülkedeki tarihsel geçmişine değinerek tablonun uzun yıllardır İngiliz kültür yaşamının ayrılmaz bir ögesi olduğunu kaydetti.
Mackenzie; tablonun ebatları, estetik gücü ve tarihsel değerinin, kültür kuruluşları, bağışçılar, finans sağlayıcılar ve sanatseverlerin tabloyu ülkede tutmak amacıyla ortak hareket etmesini zorunlu kıldığını aktardı.