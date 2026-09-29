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Kaynak: AA

ABD ile Kanada arasında bir süredir devam eden ticaret geriliminde yeni ve radikal bir adım atıldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasıyla Kanada’dan ithal edilen bazı ürünlerin ülkedeki satışını engelleyen kararname resmen yürürlüğe girdi.

TİCARET SAVAŞINDA YENİ SAFHA

Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki ürün grubunu hedef alan ithalat yasağı kapsama girdi. İki ülke arasındaki yıllık 880 milyar dolarlık devasa ticaret hacmi dikkate alındığında kararın doğrudan büyük bir sarsıntı yaratması beklenmese de bu adım, Trump yönetiminin müttefiki Kanada ile sürdürdüğü ticaret savaşının derinleşen yeni halkası olarak değerlendiriliyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, alınan kararların Kanada yönetiminin tutumuna yanıt olduğunu belirterek, "Bu adımlar, Kanada'nın kritik Amerikan ihracatına yönelik ayrımcı muamelesinin doğal bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

YASAKLANAN ÜRÜNLER VE KARŞILIKLI MÜSİLLEMELER

Yürürlüğe giren yaptırım çerçevesinde Kanada’dan ABD’ye girişi yasaklanan mallar arasında bazı alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar yer alıyor.

İki ülke arasındaki vergi savaşı temmuz ayında tırmanışa geçmişti. ABD yönetimi, Kanada’nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı uygulamalar yaptığını iddia ederek bu ülkeden gelen bazı mallara oran olarak 50 seviyesinde gümrük vergisi getirileceğini duyurmuş, söz konusu tarifeler 22 Ağustos’ta uygulanmaya başlanmıştı.

Kanada yönetimi ise ABD’ye misilleme yapmakta gecikmemiş ve belirli Amerikan ürünlerine oran olarak 15, 25 ile 50 arasında değişen gümrük vergileri koyacağını ilan etmişti. Kanada'nın karşı tarifeleri ise 8 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmişti.