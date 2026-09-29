AMD, yapay zeka şirketini 8,2 milyar dolara satın alıyor

Açıklamada, tamamı hisse senedi karşılığında gerçekleştirilecek satın alma işleminin yaklaşık 8,2 milyar dolar değerinde olduğu ve düzenleyici kurumların onayları ile diğer olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2026 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.