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Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 45 şirket ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin kaldırılmasının ardından, listede yer alan Pasifik GYO’dan açıklama geldi. AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu şirket, soruşturmaya konu olan sorunlu fonlarla ilişkilerinin bulunmadığını iddia etti.

PASİFİK GYO'DAN FON AÇIKLAMASI

Pasifik GYO, 27 Eylül 2026 Pazar günü dolaşıma sokulan “sorumlu tüzel kişiler” listesinde şirketin yer aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, Pasifik GYO’nun yanı sıra grubun herhangi bir halka açık veya kapalı şirketinin, ortaklarının ve yönetim kurulu üyelerinin kamuoyunda gündem olan sorunlu fonlarla ilişki kurmadığı öne sürüldü.

Açıklamada, söz konusu fonların paylarının edinilmediği ve bu fonlara hisse alım-satımı yapılmadığı ifade edildi.

“BU DURUM HİÇBİR ŞEKİLDE ANLAMLANDIRILAMAMIŞTIR”

Pasifik GYO, buna rağmen grubun halka açık olmayan şirketlerinden Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.’nin söz konusu listede yer almasına ilişkin dikkat çeken bir ifade kullandı.

Şirket açıklamasında, “Bu durum hiçbir şekilde anlamlandırılamamıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca listede Türkiye'nin birçok önemli sanayi kuruluşunun, halka açık ve kapalı şirketlerin, kamu ve özel finansal kuruluşların ve kamu sermayeli şirketlerin de bulunduğu belirtildi.

“TASFİYE İÇİN GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI”

Şirket, finansal piyasalarda yatırımları bulunan birçok kişi ve şirket gibi Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş.’nin de piyasaya pazarlanmayan kapalı fonlara finansal yatırımlar yaptığını açıkladı.

Söz konusu fonun TEFAS’a açık olmayan, piyasada pazarlaması yapılmayan kapalı bir fon niteliğinde olduğu belirtilirken, şirketin fonla kurduğu ilişkinin kendi hesabından diğerine finansal varlıklarını aktarmak mahiyetinde olduğu savunuldu.

Açıklamada, fon içerisinde yer alan hisselerin ayni olarak geri iade edilmesi suretiyle fonun tasfiye edilmesi için ilgili kurumlara gerekli başvuruların da yapıldığı bildirildi.

HUKUKİ VE CEZAİ SÜREÇ AÇIKLAMASI

Pasifik GYO, yatırımcıların ve pay sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, gerçeğe aykırı ve yanıltıcı içerikleri hazırlayan, yayan veya yayılmasına iştirak eden kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki ve cezai süreç başlatılacağını da duyurdu.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında SPK ve ilgili kurulların yeni değerlendirmelerinin ardından 45 şirket ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirleri kaldırılmıştı. Gerçek kişilerle ilgili tedbirlerin ise devam ettiği bildirildi.