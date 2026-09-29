Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda kendisine atfedilen bir teklifin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Trump, iddialara sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Açıklamada, İran’a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda herhangi bir öneride bulunmadığını belirtti.

Trump, “Hiçbir şey teklif etmedim.” ifadesini kullandı. ABD Başkanı, Axios tarafından yayımlanan haberin de doğru olmadığını savundu. Trump ayrıca söz konusu içeriğin yayından kaldırılması gerektiğini belirtti.

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberde, Trump yönetiminin İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda belirli adımlar atması halinde Tahran’a yönelik bazı ekonomik yaptırımları hafifletmeye sıcak baktığı ileri sürülmüştü.

Haberde ayrıca İran’ın yurt dışında dondurulan bazı varlıklarının serbest bırakılmasının da seçenekler arasında bulunduğu iddia edilmişti.

Söz konusu teklif iddiasının, ABD ile İran arasında diplomatik görüşmelerin sürdüğü bir dönemde gündeme geldiği aktarılmıştı.

Katarlı ve Pakistanlı arabulucuların da iki ülke arasında uzlaşı sağlanması amacıyla temas yürüttüğü belirtilmişti.

Trump, son dönemde CNN, The New York Times ve The Washington Post gibi bazı Amerikan medya kuruluşlarını haberleri nedeniyle eleştiriyor.

ABD Başkanı’nın buna rağmen yakın zamanda Axios’a İran gerilimi başta olmak üzere çeşitli konularda açıklamalarda bulunduğu da aktarıldı.