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Kaynak: Haber Merkezi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD’nin ev sahipliğinde North Carolina eyaletinin Asheville kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısı kapsamında İran’a yönelik ekonomik baskı politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bessent, İran’a karşı yürütülen yaptırım ve abluka politikasının etkili olduğunu savunarak, yeni yaptırımların gündemde olduğunu söyledi.

BANKALARA YAPTIRIM SİNYALİ

İran’ın askeri ve ekonomik açıdan zor durumda olduğunu belirten Bessent, Tahran yönetimine yönelik baskının artırılacağını ifade etti.

Bessent, “Muhtemelen bu hafta bir bankaya yönelik yaptırım açıklayacağız, sonraki hafta da bir tane daha açıklayacağız” dedi.

“İRAN’I MASAYA OTURTMAK İSTİYORUZ”

ABD Hazine Bakanı, İran’a yönelik ekonomik operasyonlarla Tahran yönetimini anlaşma için müzakere masasına oturtmayı hedeflediklerini söyledi.

Bessent, bu süreçte müttefiklerden destek gördüklerini de belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı baskı unsuru olarak kullanmaya çalıştığını savunan Bessent, boğazın iki yıl içinde stratejik önemini kaybedeceğini öne sürdü.

Bessent, şu ifadeleri kullandı:

“Burası ABD için bir darboğaz değil, ancak diğer birçok ülke için öyle. Fakat bu durum iki yıl içinde aşılacak. İki yıl içinde Hürmüz Boğazı değersiz bir su parçası olacak. Petrol, karadan geçen boru hatlarıyla taşınacak.”

ÇİN MESAJI DA VERDİ

Açıklamasında Çin ile ticari ilişkilere de değinen Bessent, koronavirüs salgınının tedarik zincirindeki kırılgan noktaları gösterdiğini belirtti.

Bessent, Çin ile yürütülen görüşmelerde “onlardan kopmak istemiyoruz ancak riski azaltmak zorundayız” mesajını verdiklerini söyledi.

Çin ile İran konusunda bazı başlıklarda ortak görüşe sahip olduklarını belirten Bessent, “Çinliler, İran’ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda hemfikir. Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğü olması gerektiği konusunda hemfikir” değerlendirmesinde bulundu.