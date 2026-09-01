YENİ Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Tekinoğlu’nun, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
Savcılık ifadesinin ardından Cem Tekinoğlu, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikte sorgusu yapılan Tekinoğlu hakkında tutuklama kararı verildi.
İKİ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Cem Tekinoğlu’nun, “fuhuşa teşvik veya aracılık” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında tutuklandığı açıklandı.
Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü bildirildi.