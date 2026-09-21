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Kaynak: AA

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın müzakere masasına dönmesi için kapının açık olduğunu belirtti.

Waltz, ABD merkezli haber sitesi Al-Monitor'ın New York'ta düzenlediği etkinlikte İran ve bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın para biriminin çöktüğünü ve ekonomik baskılarla karşı karşıya olduğunu savunan Waltz, İran yönetiminin 1979'dan bu yana en zayıf döneminde olduğunu ve giderek daha da zayıfladığını ifade etti.

Waltz, İran'ın diplomatik ve barışçıl yollarla müzakere masasına dönmesini umduğunu söyledi.

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI VE TAZMİNAT ŞARTI" İDDİASINA YANIT

Waltz, zamanın ABD'nin lehine işlediğini savunurken, Tahran'ın yeniden müzakerelere başlamak için ABD yaptırımlarının kaldırılması ve tazminat ödenmesini şart koştuğu yönündeki haberleri reddetti.

ABRAHAM ANLAŞMALARI'NA YENİ ÜYELER GÜNDEMDE

Waltz, Abraham Anlaşmaları'na katılmakla ilgilenen "potansiyel üyeler" bulunduğunu da açıkladı. Ancak bu ülkelerin hangileri olduğunu belirtmedi.

ABD'DEN BM İÇİN BÜTÇE KESİNTİSİ MESAJI

Waltz, Birleşmiş Milletler'e ilişkin değerlendirmesinde ise ABD'nin BM tarihindeki ilk bütçe kesintisini gerçekleştirdiğini söyledi.

BM'yi "tekrar büyük" yapmayı hedeflediklerini belirten Waltz, kurumun bütçesindeki kesintiyi "BM'yi diyete soktuk" sözleriyle savundu.

Waltz, daha yalın ve daha odaklı bir yapının daha etkili olabileceğini ifade etti.