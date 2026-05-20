14-18 Mayıs tarihleri arasında 1117 yetişkinin katılımıyla yapılan araştırmada, Trump yönetimine ilişkin değerlendirmeler incelendi. Sonuçlara göre Trump’ın genel onay oranı, nisan ayında yapılan ankete göre yükseliş gösterdi.

Araştırma verileri, Demokrat seçmenlerin büyük bölümünün Trump’ın başkanlık performansını desteklemediğini ortaya koydu. Bağımsız seçmenlerde ise her 10 kişiden 7’sinin yönetimi olumsuz değerlendirdiği belirtildi.

Ekonomi başlığında katılımcıların yaklaşık üçte biri olumlu görüş bildirirken, Cumhuriyetçi seçmenlerde bu oranın 10 kişiden 6’ya çıktığı aktarıldı.

Ankette ayrıca Cumhuriyetçilerin ekonomik tabloya yönelik olumlu yaklaşımında, İran’a yönelik saldırılar öncesindeki döneme kıyasla gerileme yaşandığı ifade edildi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 45’i ise Trump yönetiminin göç politikalarını ele alış biçimini desteklediğini belirtti.

AP/NORC’un nisan ayında gerçekleştirdiği önceki ankette Trump’ın genel onay oranı yüzde 33 seviyesinde açıklanmıştı.