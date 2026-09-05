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Kaynak: AA

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes’un haftalık verilerine göre, ABD’de petrol sondaj kulesi sayısı 29 Ağustos-4 Eylül döneminde önceki haftaya göre 2 artarak 449 oldu.

Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda 35 artış gösterdi.

PETROL FİYATLARINDA HAFTANIN KAPANIŞI

ABD’de sondaj kulesi sayısındaki artışın takip edildiği haftada petrol fiyatları da belirli seviyelerde haftayı tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 95,85 dolardan işlem gününü tamamlarken, Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 91,22 dolar seviyesinde kapandı.