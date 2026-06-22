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Kaynak: AA

Eyaletteki yangınlara ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı “Utah Fire Info” hesabından yapılan açıklamada, “Iron” yangınının yaklaşık 8 bin 800 hektarlık alana yayıldığı bildirildi.

Yangına müdahale çalışmalarının özellikle Eureka çevresinde yoğunlaştırıldığı belirtilirken, kent için tahliye emrinin yürürlükte olduğu ve durumun yarın yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

ABC News’un haberine göre Utah Ormancılık Departmanı Sözcüsü Kelly Wicken, yangının özel bir arazide başladığını ve kısa sürede üç farklı bölgeye yayıldığını açıkladı.

Wicken ayrıca yangın nedeniyle bir otoyolun da trafiğe kapatıldığını belirtti.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ederken, yangının seyri ve tahliye kararlarının geleceği merakla takip ediliyor.