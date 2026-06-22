Yeniçağ Gazetesi
22 Haziran 2026 Pazartesi
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile İran arasındaki kritik mücadelede gol sesi çıkmadı. İran'ın Mehdi Taremi ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edilirken, Belçika ise bir kişi eksik tamamladığı maçta aradığı golü bulamadı. Grupta üç maç sonunda ortaya çıkan tablo şaşırttı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 1

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ikinci hafta maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi.

1 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 2

Los Angeles'ta Arjantinli hakem Dario Herrera'nın yönettiği mücadelede iki takım da fileleri havalandıramadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ilk maçlarında da berabere kalan iki ekip puanlarını 2'ye yükseltti.

2 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 3

BELÇİKA BASKILI BAŞLADI

Karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan Belçika, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku ile etkili olmaya çalıştı.

Kırmızı Şeytanlar ilk 15 dakikada dört şut çekerek rakip kalede baskı kurarken, İran da hızlı hücumlarla cevap verdi.

3 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 4

14. dakikada Hossein Kanani'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Thibaut Courtois kritik bir kurtarışa imza atarak takımını geriye düşmekten kurtardı.

4 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 5

TAREMİ'NİN GOLÜNE VAR ENGELİ

İran, ilk yarının en önemli pozisyonunda Mehdi Taremi ile ağları havalandırdı.

Ancak gol öncesinde ofsayt tespit edilince VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.

İlk yarıda 11 şut çeken Belçika topun kontrolünü elinde tutmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

5 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 6

KALECİLER SAHNEDEYDİ

İkinci yarıda da tempo düşmedi. 50. dakikada Alexis Saelemaekers'in vole vuruşu yan ağlarda kalırken, birkaç dakika sonra Mehdi Taremi'nin sert şutunda Courtois bir kez daha gole izin vermedi.

6 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 7

İran kalecisi Alireza Beiranvand da güven veren performansıyla dikkat çekti.

7 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 8

KIRMIZI KART DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Karşılaşmanın kırılma anı 66. dakikada yaşandı. Belçikalı savunmacı Nathan Ngoy'un hatalı geri pasında Mehdi Taremi kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yapılan müdahale sonrası hakem doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Belçika kalan bölümde mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.

8 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 9

İRAN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

Sayısal üstünlüğü ele geçiren İran, maçın son bölümünde galibiyet için daha fazla risk aldı.

Ancak Amir Ghalenoei'nin öğrencileri özellikle final paslarında istediği kaliteyi ortaya koyamayınca net gol pozisyonlarına da girmekte zorlandı.

9 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 10

Belçika ise eksik kalmasına rağmen savunmada hata yapmadı ve zaman zaman hızlı hücumlarla tehdit yaratsa da sahadan bir puanla ayrılmayı başardı.

10 11
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı - Resim: 11

GRUPTA DENGELER KORUNDU

İlk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran, ikinci karşılaşmasından da beraberlikle ayrılarak puanını 2'ye yükseltti.

Mısır ile 1-1 berabere kalan Belçika da aynı puana ulaştı.

G Grubu'nda şu ana kadar toplamda oynanan 3 maçta da kazanan çıkmadı.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro