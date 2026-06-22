2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nun ikinci hafta maçında Belçika ile İran karşı karşıya geldi.
Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı
2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile İran arasındaki kritik mücadelede gol sesi çıkmadı. İran'ın Mehdi Taremi ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu iptal edilirken, Belçika ise bir kişi eksik tamamladığı maçta aradığı golü bulamadı. Grupta üç maç sonunda ortaya çıkan tablo şaşırttı.Furkan Çelik
Los Angeles'ta Arjantinli hakem Dario Herrera'nın yönettiği mücadelede iki takım da fileleri havalandıramadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından ilk maçlarında da berabere kalan iki ekip puanlarını 2'ye yükseltti.
BELÇİKA BASKILI BAŞLADI
Karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan Belçika, Kevin De Bruyne ve Romelu Lukaku ile etkili olmaya çalıştı.
Kırmızı Şeytanlar ilk 15 dakikada dört şut çekerek rakip kalede baskı kurarken, İran da hızlı hücumlarla cevap verdi.
14. dakikada Hossein Kanani'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Thibaut Courtois kritik bir kurtarışa imza atarak takımını geriye düşmekten kurtardı.
TAREMİ'NİN GOLÜNE VAR ENGELİ
İran, ilk yarının en önemli pozisyonunda Mehdi Taremi ile ağları havalandırdı.
Ancak gol öncesinde ofsayt tespit edilince VAR incelemesinin ardından gol geçersiz sayıldı.
İlk yarıda 11 şut çeken Belçika topun kontrolünü elinde tutmasına rağmen soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.
KALECİLER SAHNEDEYDİ
İkinci yarıda da tempo düşmedi. 50. dakikada Alexis Saelemaekers'in vole vuruşu yan ağlarda kalırken, birkaç dakika sonra Mehdi Taremi'nin sert şutunda Courtois bir kez daha gole izin vermedi.
İran kalecisi Alireza Beiranvand da güven veren performansıyla dikkat çekti.
KIRMIZI KART DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ
Karşılaşmanın kırılma anı 66. dakikada yaşandı. Belçikalı savunmacı Nathan Ngoy'un hatalı geri pasında Mehdi Taremi kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yapılan müdahale sonrası hakem doğrudan kırmızı kartına başvurdu. Belçika kalan bölümde mücadeleyi 10 kişi sürdürmek zorunda kaldı.
İRAN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ
Sayısal üstünlüğü ele geçiren İran, maçın son bölümünde galibiyet için daha fazla risk aldı.
Ancak Amir Ghalenoei'nin öğrencileri özellikle final paslarında istediği kaliteyi ortaya koyamayınca net gol pozisyonlarına da girmekte zorlandı.
Belçika ise eksik kalmasına rağmen savunmada hata yapmadı ve zaman zaman hızlı hücumlarla tehdit yaratsa da sahadan bir puanla ayrılmayı başardı.
GRUPTA DENGELER KORUNDU
İlk maçında Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran, ikinci karşılaşmasından da beraberlikle ayrılarak puanını 2'ye yükseltti.
Mısır ile 1-1 berabere kalan Belçika da aynı puana ulaştı.
G Grubu'nda şu ana kadar toplamda oynanan 3 maçta da kazanan çıkmadı.