Dünya Kupası'nda lanetli grup: 3 maçta ortaya çıkan tablo herkesi şaşırttı

Los Angeles'ta Arjantinli hakem Dario Herrera'nın yönettiği mücadelede iki takım da fileleri havalandıramadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından ilk maçlarında da berabere kalan iki ekip puanlarını 2'ye yükseltti.