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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Downing Street 10 Numara önünde yaptığı açıklamada başbakanlık ve İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğini duyurdu. Starmer, kararını Kral’a bildirdiğini ve parti içinde yeni liderlik sürecinin başlatılmasını istediğini açıkladı.

Açıklamasına hükümetinin görev süresindeki icraatlarını anlatarak başlayan Starmer, ekonominin güçlendiğini, ücretlerin enflasyonun üzerinde arttığını ve yatırımların güvence altına alındığını söyledi.

Starmer, altyapı yatırımlarının sürdüğünü, kemer sıkma döneminin sona erdiğini ve Ulusal Sağlık Sistemi’nde bekleme listelerinde son 17 yılın en hızlı düşüşünün yaşandığını savundu.

Starmer, çalışan ve kiracı haklarında önemli iyileştirmeler yaptıklarını belirterek, savunma harcamalarında Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük artışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Küçük botlarla yapılan geçişlerin azaldığını, sığınmacı otellerinin kapatılmaya başlandığını ve gençlerin sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunması için adımlar attıklarını söyleyen Starmer, alınan kararlarla yarım milyon çocuğun yoksulluktan çıkarıldığını belirtti.

İŞÇİ PARTİSİ LİDERLİĞİNDEN AYRILIYOR

Starmer, konuşmasının devamında İşçi Partisi liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Kararını Kral’a bildirdiğini söyleyen Starmer, İşçi Partisi Ulusal Yürütme Komitesinden yeni liderin belirlenmesi için takvim hazırlamasını istediğini duyurdu.

Açıklanan takvime göre İşçi Partisi liderliği için adaylık süreci 9 Temmuz’da başlayacak.

Adaylık başvuruları, parlamentonun yaz tatiline girmesinden önce 16 Temmuz’da sona erecek.

YENİ LİDER EYLÜLE KADAR BELİRLENECEK

Birden fazla adayın yarışa katılması halinde, yeni İşçi Partisi liderinin parlamentonun eylül ayında yeniden açılmasına kadar belirlenmesi hedefleniyor.

Starmer’ın istifa kararı, İngiltere siyasetinde yeni bir liderlik sürecinin ve İşçi Partisi içinde güç dengelerini yeniden şekillendirecek kritik bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.