Altın, Orta Doğu’daki jeopolitik savaşlar nedeniyle düşüşe geçse de, genel olarak altının değerli bir yatırım aracı olması insanları cezbediyor.
Bu saate sahip olanlar hemen fırına atıyor: İçinden altın madeni çıktı
Bazı altın saatler, rekor seviyelere yakın seyreden altın fiyatları sebebiyle eritilerek külçeye dönüştürülüyor. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Yatırım amaçlı altına olan talebin artmasıyla beraber, bazı klasik ve vintage altın saatlerin sadece içerdikleri metalin değeri, piyasadaki ikinci el satış değerinin üzerine çıktı. Bu durum, koleksiyon değeri taşımayan veya piyasada yoğun şekilde bulunan birçok lüks modelin geri dönüşüme gönderilmesine neden oluyor.
Reuters'ın bir düzineden fazla tüccar, sektör uzmanı ve yatırım danışmanıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde Omega ve LVMH grubuna bağlı TAG Heuer gibi markaların ikinci el modelleri, bu eritme trendinden en çok etkilenenler arasında yer alıyor.
İngiliz altın tüccarı ve müzayede evi yöneticisi Jon White, Mayıs ayında 1970'lerin sonlarına ait, mükemmel durumdaki 18 ayar bir Omega Constellation saatini erittiğini ifade etti.
White, söz konusu saatin altın içeriğinin değerinin 5.750 sterlin (7.749 dolar) olarak belirlendiğini, buna karşın saatin açık artırmadaki tahmini satış değerinin %35 daha az, yani 4.000-4.500 sterlin civarında kaldığını belirtti.
OLAY DOĞRULANDI
Watches of Switzerland'ın ikinci el saat birimi kurucusu James Lamdin, erime olayının esas olarak güncel ikinci el saatlerde ve koleksiyon değeri olmayan eski vintage modellerde yaşandığını doğruladı.
Sektördeki bu hareketliliğe karşın Swatch ve Rolex sözcüleri konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını ifade ederken, LVMH, Richemont, Patek Philippe ve Audemars Piguet ise yorum taleplerine yanıt vermedi.
Dünya Altın Konseyi verilerine göre, bu senenin ilk çeyreğinde toplam altın geri dönüşümü %5 yükselerek 366 tona çıktı. Lüks saatler, kasanın ve kayışın yapısına göre ince bir altın parçasından 200 gramdan fazla altına kadar farklı miktarlarda değerli metal içerebiliyor.
Bu da saatlerin hurda değerinin on binlerce dolara ulaşabileceği anlamına geliyor.
Uzmanlar, altının ons fiyatının yüksek seyrini sürdürmesi beklenen önümüzdeki dönemde de lüks saatlerin parçalara ayrılması yönündeki baskının devam edeceğini öngörüyor.