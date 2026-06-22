Bu saate sahip olanlar hemen fırına atıyor: İçinden altın madeni çıktı

Yatırım amaçlı altına olan talebin artmasıyla beraber, bazı klasik ve vintage altın saatlerin sadece içerdikleri metalin değeri, piyasadaki ikinci el satış değerinin üzerine çıktı. Bu durum, koleksiyon değeri taşımayan veya piyasada yoğun şekilde bulunan birçok lüks modelin geri dönüşüme gönderilmesine neden oluyor.