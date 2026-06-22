Kaynak: Dış Haberler Servisi

İsviçre’de konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile yapılan temaslarda “çok iyi ilerleme” sağlandığını ifade ederek, “Başarılı bir nihai anlaşma için çok sağlam bir temel oluşturduk” dedi.

Vance ayrıca İran’ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerini yeniden ülkeye davet etmeyi kabul ettiğini açıkladı. Denetçilerin ne zaman çalışmalara başlayacağına ilişkin soruya yanıt veren Vance, sürecin bu hafta, hatta bugün başlayabileceğini söyledi. Bu adımın taraflar arasında güvenin yeniden tesis edilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Bölgesel gelişmelere de değinen Vance, Hürmüz Boğazı’nın açık olduğunu söylerken, Lübnan konusunda ise taraflar arasında uygun koordinasyonun sağlanmasını istediklerini ifade etti.

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