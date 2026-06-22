Geride bıraktığımız haftada alım yönlü işlemlerin hız kazanmasıyla Borsa İstanbul'da (BİST100) oldukça pozitif bir tablo çizildi. Endeks, sadece Haziran ayı içerisinde yüzde 7,84 oranında değer kazanırken, 2026 yılının başından itibaren sergilediği toplam yükseliş performansı yüzde 30,84 seviyesine ulaştı. Piyasaların yukarı yönlü ivmelendiği bu kritik süreçte, kurumsal yatırımcıların hamleleri de yakından takip edildi. Özellikle piyasa yönünü belirlemede önemli bir ağırlığı olan emeklilik fonlarının radarındaki şirketler ve gerçekleştirdikleri hacimli alımlar dikkatlerden kaçmadı.

AÇIK ARA TÜRKİYE SİGORTA

Rota Borsa'da yer alan habere göre; güncel takas verilerinde, emeklilik fonlarının en agresif alım yaptığı hisselerin başında açık ara farkla Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) geldi. Fonlar, şirketin hisselerinde tam 689 milyon 200 bin 121 lotluk net alım gerçekleştirerek zirveye yerleşti.

Listenin ikinci sırasında sanayi devlerinden Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) yer aldı. Emeklilik fonları SASA tahtasında 121 milyon 580 bin 511 lotluk alımla güçlü bir pozisyonlanma yaptı.

Bankacılık sektörü de kurumsal fonların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) hisselerine 24 milyon 675 bin 110 lotluk giriş yapılırken, hemen ardından Akbank T.A.Ş. (AKBNK) 20 milyon 565 bin 269 lotluk net alımla fonların sepetine girmeyi başardı.

Gayrimenkul ve enerji sektörü payları da bu alım dalgasından nasibini aldı. Emlak Konut GYO A.Ş. (EKGYO) 17 milyon 889 bin 339 lot ile dikkat çekerken, onu 15 milyon 701 bin 649 lotluk alımla Çan2 Termik A.Ş. (CANTE) izledi.

MİLYONLARCA LOTLUK ALIMLAR

Emeklilik fonlarının milyonlarca lotluk net alım gerçekleştirdiği diğer önemli şirketler ise sırasıyla şu şekilde gerçekleşti: Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) hisselerinde 15 milyon 351 bin 305 lot, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) hisselerinde 14 milyon 92 bin 252 lot, Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN) hisselerinde 7 milyon 712 bin 126 lot ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) hisselerinde 7 milyon 206 bin 982 lotluk alım kaydedildi.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.