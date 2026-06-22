Bilim adamı kendine yeni evren yapmaya başladı: Görenler gözlerine inanamadı

Zaman Nasıl “Doğdu”?

Deneyin en çarpıcı yanı şu: Zamanı başlatmak için hiçbir dış saat kullanılmadı. Atomlar iki sektör arasında ileri-geri salınırken entropi (düzensizlik) alışverişi başladı.

Bu değişim devam ettikçe sistem içinde bir “entropik zaman” tanımlanabildi.

Barontini’nin sarf ettiği ifadeye göre, “Gözlemlenen kısım, gözlemlenmeyen kısımla atom ve entropi alışverişinde bulunuyor. Bu entropi değişiminden içeride akan bir entropik zamanı tanımlıyoruz.

Entropi değişimi devam ettikçe zaman akıyor; değişim durduğunda ise zaman da duruyor.”

Sistemin genişleyip daralması (mini Big Bang – mini Big Crunch döngüleri), entropinin tek yönlü artışı nedeniyle zamanın da geriye dönemeyecek bir yön kazanmasını sağladı.