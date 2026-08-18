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Kaynak: Haber Merkezi

Washington Post'un, ABD'li yetkililer ve uzmanlar dahil sekiz kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran ile savaşın sona ermesinin ardından Körfez'deki askeri varlığını azaltmayı değerlendiriyor.

Haberde, Pentagon'un politika ofisinin henüz resmi inceleme aşamasına gelmeyen analizinde, farklı Körfez ülkelerine yayılmış ABD askeri varlığının azaltılmasına yönelik senaryolar üzerinde çalışıldığı belirtildi.

CENTCOM DA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Söz konusu değerlendirme sürecini ABD Genelkurmay Başkanlığı ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) da yakından izlediği aktarıldı.

Habere göre CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın da görüşmelere katıldığı ve ABD birliklerinin Basra Körfezi'nin batısına kaydırılması ihtimaline ilişkin tartışmaları desteklediği öne sürüldü.

NİHAİ KARAR HENÜZ VERİLMEDİ

ABD'li yetkililer, hazırlanan analizin Pentagon politikası haline gelebilmesi için üst düzey onay sürecinden geçmesi gerektiğini belirtti.

Bu nedenle çalışmanın şu aşamada yalnızca erken düzeyde bir değerlendirme niteliği taşıdığı ifade edildi.

MASADAKİ İKİ KRİTİK KONU

Haberde Pentagon'un değerlendirdiği en önemli başlıklardan birinin, İran saldırılarında ağır hasar gören Basra Körfezi'ndeki ABD üslerinden asker çekilip çekilmeyeceği olduğu kaydedildi.

Bir diğer başlığın ise bölgede zarar gören askeri üslerin yeniden inşa edilip edilmeyeceği olduğu aktarıldı.

BÖLGEDE 40 BİN ABD ASKERİ BULUNUYOR

Orta Doğu'daki ABD askeri operasyonlarını yürüten CENTCOM komutasında, Ürdün'den Umman'a kadar uzanan bölgede bulunan yaklaşık 20 askeri üste 40 bin ABD askeri görev yapıyor.

Bahreyn, ABD Beşinci Filosu'nun karargâhına ev sahipliği yaparken, Kuveyt başta olmak üzere diğer Körfez ülkelerinde de ABD Kara ve Hava Kuvvetleri unsurları bulunuyor.