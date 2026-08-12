ABD’nin silahları bitiyor: Pentagon’dan savunma devlerine 21 gün süre

Şu bir gerçek ki, Pentagon’un yeni planı ABD’nin savunma sanayisinin üretim kapasitesini savaş temposuna uyarlama çabasının en somut adımlarından biri. Ancak pek çok uzmana göre yalnızca şirketlere daha hızlı üretim talimatı verilmesi, kısa vadede mühimmat sorununu çözmeye yetmeyebilir.

