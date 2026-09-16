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Kaynak: AA

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarak Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 11 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage başvuru verilerini açıkladı.

MORTGAGE BAŞVURULARINDA DÜŞÜŞ

Verilere göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 4,1 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik mortgage başvuruları yüzde 1, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 9 geriledi.

30 YILLIK MORTGAGE FAİZİ YÜZDE 6,97 OLDU

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,85'ten yüzde 6,97'ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,17'den yüzde 6,30'a çıktı.

ENERJİ FİYATLARI VE ENFLASYON ETKİSİ

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, yükselen enerji fiyatları, yüksek seyreden enflasyon ve gelecekteki para politikasına ilişkin piyasalarda süregelen endişelerin geçen hafta tahvil getirileri ile mortgage faizlerini yükselttiğini belirtti.

Kan, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisinin yüzde 5 seviyesine yaklaşmasıyla mortgage faizlerinin de yükseldiğine işaret etti.

30 yıl vadeli mortgage faizinin Mayıs 2025'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını kaydeden Kan, faizlerdeki yükselişe dikkat çekti.