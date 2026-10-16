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Kaynak: DHA

ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Bend kentinde yer alan Silver Rail İlkokulu'nda dün yerel saatle 13.00 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. 16 yaşında olduğu öğrenilen şüphelinin okul binası dışındaki bir araca ateş açmasının ardından, kapılardaki kilitleri vurarak binaya zorla girildiği bildirildi. Şüphelinin bina içinde çevreye ateş açması sonucu 5, 8 ve 11 yaşlarında 3 çocuk ile bir öğretmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

BİR ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENİN DURUMU KRİTİK

Yaralanan 7 yaşındaki bir çocuk ile 54 yaşındaki bir öğretmenin ise kaldırıldıkları hastanede durumlarının kritik olduğu bildirildi.

Saldırıyı fark ederek şüpheliyi takip eden bölgedeki bir kişinin, okul binasına girerek saldırganı silahla vurup etkisiz hale getirdiği ifade edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince okul çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, kentteki tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.