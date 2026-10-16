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Kaynak: Haber Merkezi

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından Kamu İhale Genel Tebliği'nde yapılan kritik değişiklik, 16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak resmileşti.

SGK VE VERGİ BORCU SINIRI YÜKSELTİLDİ

Yeni düzenlemeyle birlikte, tebliğin 17.3.2 ve 17.4.1'inci maddelerinde uygulanan parasal limitler tam 10 katına çıkarılarak 5 bin TL'den 50 bin TL'ye yükseltildi.

Mevzuata eklenen geçici madde ile mevcut ihalelerin durumu da netlik kazandı. Düzenleme yürürlüğe girmeden önce ilanı veya yazılı duyurusu yapılmış olan ihaleler, duyurunun yapıldığı tarihteki eski tebliğ hükümlerine tabi olarak sonuçlandırılacak.

TARİH BELLİ OLDU

Resmî Gazete'deki yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek olan yeni uygulamanın hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütecek.