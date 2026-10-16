Pankreas kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Soner Olgun hayatını kaybetti.
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının ölümüne ilişkin haber, sevenlerini yasa boğdu.
ENTÜBE EDİLMİŞTİ
Olgun’un sağlık durumu 6 Ekim’de ağırlaşmış, hastaneye kaldırılan sanatçı yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.
Soner Olgun’un vefat haberi sanatçının sosyal medya hesabından duyuruldu. İletişim danışmanı Fulya İnandıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından acı haber hayranlarını yasa boğdu.