ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları 4 gündür devam ediyor. İran, bölgedeki ABD üslerini hedef alırken, İsrail ve ABD ise İran’ın çeşitli kentlerine hava saldırısı düzenledi.

Öte yandan İsrail, Lübnan’a saldırılarına da devam ediyor.

İRAN’DAN DUBAİ’DE ABD ASKERLERİNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları, Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı bir bölgeye saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırının gerçekleştiği noktada 160 ABD askerinin olduğu öğrenilirken 40 ölü, 160 yaralı olduğu iddia edildi. Ancak ölü ve yaralı sayısı hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıca Devrim Muhafızları, Bahreyn’deki ABD üssüne İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

CENTCOM: DEVRİM MUHAFIZLARININ KOMUTA MERKEZİ İMHA EDİLDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD güçlerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait komuta ve kontrol tesisleri, hava savunma kabiliyetleri, füze ve dron fırlatma sahaları ile askeri havaalanlarını imha ettiğini açıkladı.

TRUMP'TAN KONGREYE İRAN BİLDİRİMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırılarla ilgili Kongreye "savaş yetkileri" bildirimi göndererek, gerekmesi halinde ilave adımların mümkün olduğunu belirttiği bildirildi. FOX News'ün ulaştığı mektuba göre, Trump, Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley'e gönderdiği bildirimde, saldırılarda ABD kara unsurlarının kullanılmadığını ve operasyonun sivil kayıpları en aza indirecek şekilde planlandığını savundu. ABD'nin "hızlı ve kalıcı" barıştan yana olduğunu kaydeden Trump, buna karşın mevcut koşullarda askeri faaliyetlerin süresi ve kapsamının öngörülemediğine işaret etti.Trump, "Yönetimimin İran'ın kötü niyetli davranışlarına karşı diplomatik bir çözüm bulmak için defalarca çaba göstermesine rağmen, ABD’ye ve müttefikleri ile ortaklarına yönelik tehdit katlanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı.

İSRAİL’DEN BEYRUT’A SALDIRI

İsrail, bir yandan ABD ile birlikte İran’a saldırırken diğer yandan ise Lübnan’ı havadan vuruyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan 59 köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi.

Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

TAHRAN’A YENİ HAVA SALDIRISI

İran basınından edinilen bilgiye göre, Tahran’a yeni hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası eski parlamento binası yakınlarından dumanlar yükseldi. Saldırının birçok müze ve tarihi yapının bulunduğu Valiasr ve Cami Caddeleri kavşağı yakınlarında gerçekleştiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor…