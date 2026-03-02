Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde iftar saatinde yapılan geleneksel top atışı, bölgede artan gerilim nedeniyle bazı kişiler tarafından füze saldırısı sanıldı. İran ile ABD ve İsrail arasında tırmanan kriz nedeniyle tedirgin olan bazı vatandaşlar, top sesini duyunca panik yaşadı. O anlar sosyal medyada da büyük etkileşim topladı.
Dubai'de zenginler panikte: Top atışını İran saldırısı zannettiler
Baran Şükrü Çelik
Dubai’de iftar saatinde geleneksel olarak yapılan top atışı, İran’ın füze saldırısı sanılınca kısa süreli paniğe neden oldu. O anlarda bazı kişilerin panikle kaçtığı görüldü.
