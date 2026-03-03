Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
İstanbul
Anasayfa Spor Yapay zeka açıkladı: Türkiye Kupası'nı hangi takım kazanacak?

Yapay zeka açıkladı: Türkiye Kupası'nı hangi takım kazanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nda son grup maçları başlıyor, heyecan dorukta. Yapay zekaya, kupayı hangi takımın kazanacağını sorduk. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. ve son grup maçları bugün başlıyor. Yapay zekaya göre kupayı hangi takımın müzesine götüreceği ihtimalleri şöyle:

Başakşehir: %2

Samsunspor: %2

Alanyaspor: %4

Konyaspor : %5

Fenerbahçe: %12

Trabzonspor: %15

Beşiktaş: %25

Galatasaray: %35

Kaynak: Spor Servisi
