Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. ve son grup maçları bugün başlıyor. Yapay zekaya göre kupayı hangi takımın müzesine götüreceği ihtimalleri şöyle:
Yapay zeka açıkladı: Türkiye Kupası'nı hangi takım kazanacak?
Ziraat Türkiye Kupası’nda son grup maçları başlıyor, heyecan dorukta. Yapay zekaya, kupayı hangi takımın kazanacağını sorduk. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Başakşehir: %2
Samsunspor: %2
Alanyaspor: %4
Konyaspor : %5
Fenerbahçe: %12
Trabzonspor: %15
Beşiktaş: %25
Galatasaray: %35
