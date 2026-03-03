Real Madrid'in yıldız ismi Müslüman oldu: 'Allah'a şükürler olsun'

Faslı gazeteci El Shenawy, ABD menşeli sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir gönderide, Brahim Diaz'ın ilk sözlerine yer verdi:

"Bugün gerçek huzuru hissettiğim yolu seçtim… İslam'ı inanç ve kararlılıkla seçtim ve Allah'tan beni istikrarlı kılmasını ve doğru yola hidayet etmesini diliyorum. Bu karar kolay değildi, ama kalbimden geldi… ve İslam'ın nimetlerinden dolayı Allah'a şükürler olsun."