Milli yıldızımız Arda Güler'in de Real Madrid'in oyuncusu Brahim Diaz, İslamiyet'i kabul etti.
Real Madrid'in yıldız ismi Müslüman oldu: 'Allah'a şükürler olsun'
Türk futbolcu Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol ekibi Real Madrid'de yıldız bir isim İslamiyet'i seçti. Diaz, kararının ardından açıklama da yaptı. İşte detaylar..Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Bu açıklama, İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan M-30 Camisi'nin (İslami Kültür Merkezi) İmamı Adil Hachmi tarafından yapıldı.
Fas'ta yayın yapan medya kuruluşları, Diaz'ın İslami Kültür Merkezi'ne giderek namaz kıldığını, Ramazan ayında tuttuğu orucunu Faslı arkadaşlarıyla birlikte açtığını haberleştirdi. İslami Kültür Merkezi'nde, İmam Adil Hachmi, Brahim Diaz ile çektiği bir fotoğrafı da Instagram hesabında paylaştı.
Faslı gazeteci El Shenawy, ABD menşeli sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir gönderide, Brahim Diaz'ın ilk sözlerine yer verdi:
"Bugün gerçek huzuru hissettiğim yolu seçtim… İslam'ı inanç ve kararlılıkla seçtim ve Allah'tan beni istikrarlı kılmasını ve doğru yola hidayet etmesini diliyorum. Bu karar kolay değildi, ama kalbimden geldi… ve İslam'ın nimetlerinden dolayı Allah'a şükürler olsun."
Brahim Diaz, Faslı bir baba ve İspanyol Katolik bir anneden doğma, her iki ülkenin vatandaşlığına sahip bir isim. Yıldız isim, milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.
Yıldız isim, hala babasının soy adını değil, annesinin soy adını (Diaz) kullanıyor.
Ayrıca 2025'te düzenlenen FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda, Real Madrid - Al Hilal maçında yedeklerden oyuna gireceği sıra haç işareti yapmıştı.
Brahim Diaz, Ramazan ayını Madrid'deki İslami Kültür Merkezi'nde geçiriyor.
Diaz'ın Fas Milli Takımı tercihinden önce ve sonra İslamiyet'le ilgili bir açıklaması veya bu yönde bir paylaşımı bulunmuyordu.
Bu gibi gelişmelerden ötürü Brahim Diaz'ın Katolik Hristiyan kültürüyle yetiştiği ve Müslüman olmadığı belirtiliyordu.