Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ikinci enflasyon rakamlarını paylaştı.

2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,96 artış gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,53 artış oldu. 12 aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 artış yaşandı.

EĞİTİM HARCAMALARI YİNE BİR NUMARADA

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,44 artış, ulaştırmada yüzde 28,86 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 42,33 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en yüksek değişim her ay olduğu gibi yine eğitimde olurken, en düşük ise giyim ve ayakkabıda yaşandı.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 9,07, ulaştırmada 4,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,24 yüzde puan oldu.

GİYİM SEKTÖRÜNDE HARCAMADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,89 artış, ulaştırmada yüzde 2,58 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,40 artış olarak gerçekleşti.

Giyim ve ayakkabıda aylık değişim ise -5,31 seviyesinde olması dikkat çekti. En yüksek aylık değişim ise yüzde 8,02 ile sigorta ve finansal hizmetler oldu.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,71, ulaştırmada 0,43 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 29,91 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,16 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,48 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,91 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,05 artış olarak gerçekleşti.

ENAG ŞUBAT AYI ENFLASYONU

Bağımsız araştırmacıların kurduğu ENAG’ın yaptığı açıklamaya göre enflasyon şubat ayında aylık bazda yüzde 4,01 oldu. Yıllık enflasyon ise yüzde 54,14 şeklinde gerçekleşti.

DETAYLAR GELİYOR...