Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Şubat ayı enflasyon verileri yüzde 2,96, yıllık bazda ise 31,53 olarak açıklandı.

Açıklanan veriler sonrası mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı yüzde 33,39 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,39 oranında zam yaparak ödeme yapacak. Geçtiğimiz ay (Şubat) kira zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Kira zam oranı Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre hesaplanıyor. Kira zammı oranları, bir önceki kira yılında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre planlanıyor. Zam oranı, hem konut hem de iş yeri kiraları için yasal üst sınırı oluşturuyor. 1 Temmuz 2024’ten itibaren kaldırılan yüzde 25’lik artış sınırı sonrası, kira zamları TÜFE’ye endeksli oldu. Örneğin, kirası 10.000 TL olan bir konut için, TÜFE’nin 12 aylık ortalaması yüzde 43,23 ise, yapılacak kira zammı şöyle hesaplanıyor:

Hesaplama: 10.000 TL x 43,23 / 100 = 4.323 TL (zam miktarı)

Yeni Kira Bedeli: 10.000 TL + 4.323 TL = 14.323 TL

İş yeri kiralarına da yapılacak zam için aynı yöntem uygulanıyor. Kira sözleşmesinde farklı bir oran belirtilmişse, belirlenen oran TÜFE’yi aşmıyorsa, sözleşmedeki oran geçerli sayılıyor. Ev sahipleri kiraya TÜFE'nin altında bir zam yapmaya karar verebilir ancak üstünde bir zam yapması yasal değil.