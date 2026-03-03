Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Kapalı Çarşı piyasası alev alev... 3 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları

Kapalı Çarşı piyasası alev alev... 3 Mart 2026 Pazartesi güncel altın fiyatları

Orta Doğu’daki jeopolitik riskler altına talebi artırdı. Gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları 3 Mart 2026 Salı sabahına yükselişle başladı.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Küresel piyasalarda artan jeopolitik gerilim ve Orta Doğu’daki çatışmalar, yatırımcıları yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi.

İşte 3 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Gram altın: 7 bin 584 lira

Çeyrek altın: 12 bin 573 lira

Yarım altın: 25 bin 130 lira

Tam altın: 49 bin 934 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 22 lira

Ons altın: 5 bin 365,23 dolar

Kapalı Çarşı altın fiyatları da merak edilen konular arasında işte saat 07.50 itibarıyla Kapalıçarşı altın fiyatları...

Gram altın: 7 bin 558 lira (Alış) - 7 bin 738 lira (Satış)
Çeyrek altın: 12 bin 382 lira (Alış) - 12 bin 633 lira (Satış)

Yarım altın: 24 bin 765 lira (Alış) - 25 bin 250 lira (Satış)
Tam altın: 49 bin 377 lira (Alış) - 50 bin 261 lira (Satış)

