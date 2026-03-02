İran, savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe giderek “Merkezi Olmayan Mozaik Savunma” doktrinini tam kapasite uygulamaya aldı. Yeni sistemle birlikte askeri operasyonların merkezden değil, sahadaki komutanlıklar tarafından yönetilebileceği bir yapı oluşturuldu.

Gazeteci Sezin Öney’in paylaştığı bilgilere göre yeni doktrin kapsamında İran Devrim Muhafızları 31 ayrı komuta birimi halinde hareket ediyor. Bu birimlerin biri Tahran’da bulunurken, diğer 30’unu eyalet komutanlıkları oluşturuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte il komutanlarına, merkezden onay almadan füze atışı, insansız hava aracı saldırısı veya gerilla operasyonu başlatma yetkisi tanındığı belirtiliyor.

KOMUTA ZİNCİRİNİN DEVRE DIŞI KALMASI ENGELLENECEK

Uzmanlara göre bu model, ABD ve İsrail’in merkezi komuta hatlarını hedef alan saldırılarına karşı geliştirildi. Yeni savunma anlayışında, olası bir saldırı durumunda komuta zincirinin tamamen devre dışı kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Doktrinin temelinde “derinlemesine savunma” stratejisi bulunuyor. Bu kapsamda İran’ın dağlık ve çöl bölgelerini aşamalı yıpratma alanına dönüştürmeyi planladığı, savaş yönetiminin merkez yerine sahadaki bağımsız birlikler üzerinden yürütüleceği ifade ediliyor.

Yeni sistemle birlikte İran’ın, geniş çaplı bir çatışma durumunda daha esnek ve dağınık bir savunma yapısı kurmayı hedeflediği değerlendiriliyor.