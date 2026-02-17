ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerin ikinci turu bugün Cenevre’de gerçekleşecek. Umman’ın Cenevre’deki büyükelçiliğinde yapılacak görüşmelerde İran’ı Dışişleri Bakanı Arakçi’nin başkanlığındaki heyet temsil edecek. ABD heyetinde ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump'ın damadı Jared Kushner bulunacak. İki heyet arasındaki arabuluculuğu ise ilk görüşmede olduğu gibi Umman Dışişleri Bakanı Badr bin Hamad al-Busaidi üstlenecek.

ABD VE İRAN’IN TALEPLERİ NELER?

ABD tarafı İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına tamamen son vermesini istiyor. Washington yönetimi Tahran’ın sivil amaçlı olarak belli bir oranda uranyum zenginleştirmesine bile karşı çıkıyor. Ayrıca ABD tarafı İran’ın balistik füzelerin menzilini sınırlamasını ve Suriye, Yemen ve Lübnan gibi kritik yerlerdeki gruplara silah ve mali destek sağlamasına son vermesini de talep ediyor.

İran ise nükleer müzakerelerde sağlanacak anlaşma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Tahran yönetimi, müzakerelerin çerçevesinin sadece nükleer program olmasını talep ederken füze programı gibi konuların konuşulmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Ayrıca İran yönetiminden gelen açıklamalarda ABD’den gelen tehditlere boyun eğmeyeceklerinin altı çizildi.

İLK TURDA NELER OLDU?

İki ülkenin Umman’da gerçekleştirdiği görüşmede net bir yol haritası belirlenmedi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi Umman’daki görüşme sonrası yaptığı açıklamada müzakerelerin iyi geçtiğini belirterek yeni görüşme için olumlu sinyaller vermişti.

ABD Başkanı Trump ise görüşmelerin hemen ardından, "Bence İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor gibi görünüyor" dedi.

TRUMP GÖRÜŞMELERE 'DOLAYLI' OLARAK KATILACAK

ABD Başkanı Trump gazetecilere yaptığı açıklamada görüşmelere ‘dolaylı olarak’ katılacağını söyledi. Trump, “Bu görüşmeler çok önemli olacak. İran çok zorlu bir müzakereci” dedi. Trump, iki ülke arasında anlaşmanın sağlanma olasılığı ile ilgili "Anlaşma yapmamanın sonuçlarıyla karşılaşmak istemediklerini düşünüyorum” diyerek Tahran’a üstü kapalı tehditlerini sürdürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise İran ile anlaşma konusunda umutlu olduğunun altını çizerek "Başkan her zaman barışçıl ve müzakere edilmiş sonuçları, olaylara tercih eder” şeklinde konuştu.

İRAN DÜN ASKERİ TATBİKATA BAŞLADI

Öte yandan İran’dan görüşmeler öncesi dikkat çeken bir hamle geldi İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda dün askeri tatbikat başlattı. Tatbikatta füze operasyonları, insansız hava araçları ve hızlı müdahale birliklerinin manevralarını test edildi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Alireza Tangsiri, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni İran'ın can damarı olarak nitelendirerek “Bu adalar ve bu sular için her düşmana karşı ölene kadar direneceğiz” dedi.