İran, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurdu. İran devlet televizyonunun haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtildi.

Resmi açıklamalara göre, tatbikat, Tümgeneral Mohammad Pakpour liderliğindeki Devrim Muhafızları'nın en üst komutanlığının doğrudan saha gözetimi ve operasyonel denetimi altında gerçekleştiriliyor.

Belirtilen amaçlar arasında deniz birliklerinin muharebe hazırlığının değerlendirilmesi, acil durum ve güvenlik planlarının gözden geçirilmesi ve bölgedeki potansiyel askeri ve güvenlik tehditlerine karşı karşı koyma senaryolarının prova edilmesi yer alıyor.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

İKİNCİ MÜZAKERE YARIN CENEVRE’DE YAPILACAK

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim devam ederken müzakere masası da çalışıyor. İki ülke Umman’daki görüşmelerin ardından yarın Cenevre’de görüşecek. Görüşmenin ana ekseni İran’ın nükleer programı olacak.

Analistler, İran’ın askeri tatbikatı müzakereler öncesi başlatması sadece ABD ile askeri gerilim konusunda değil müzakereler için de bir mesaj olarak değerlendiriyor.