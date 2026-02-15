Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın haberine göre Kanberi, 2015 anlaşmasında ABD’nin ekonomik çıkar elde edemediğini hatırlatarak, yeni anlaşmanın kalıcı ve karşılıklı fayda sağlayacak şekilde tasarlanması gerektiğini vurguladı. Washington’ın da hızlı kazanç getirecek alanlarda yarar sağlamasının önem taşıdığını belirtti.

Kanberi ayrıca İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasının müzakere gündeminde yer aldığını, bu serbest bırakmanın aşamalı veya toplu biçimde gerçekleşebileceğini ifade etti.