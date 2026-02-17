SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli bayram ikramiyesi için net konuştu: O rakamın altı imkansız

Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan bayram ikramiyesi için çarpıcı öneri geldi. Erdursun, "Bayram ikramiyesini yapamıyoruz derlerse, en kötü ihtimalle 15.000 TL yapmaları gerekir" dedi.

Süleyman Çay
30 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında 20 bin TL en düşük emekli aylığı ile geçinmek zor. Bu noktada emekliler ise şimdiden bayram ikramiyesine yapılacak zamma gözünü çevirdi.

4 bin TL olan bayram ikramiyesinin ise kulislerde konuşulanlara göre 5 bin TL’ye çıkarılması konuşuluyor.

Yüksek enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan çarpıcı bir öneri geldi.

Erdursun, emeklilerin bayramı huzurlu geçirebilmeleri için ikramiye tutarlarının maaş oranında artırılması gerektiğini vurguladı.

Emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Özgür Erdursun, ikramiyelerin sembolik olmaktan çıkması gerektiğini belirtti.

Erdursun, iktidara çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bayram ikramiyesini yapamıyoruz derlerse, en kötü ihtimalle 15.000 TL yapmaları gerekir."

Erdursun, daha adil bir sistem için ikramiye tutarının sabit bir rakam yerine, emeklinin aldığı maaş tutarına endekslenmesi gerektiğini savundu.

Erdursun, “Bir kişinin emekli aylığı neyse emekli aylığı tutarında iki bayram ikramiyesi alması gerekir. Bu da daha hakkaniyetli olur” dedi.

Kaynak: Ekonomi Servisi
