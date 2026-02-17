Alım gücü düşen vatandaşlar geçinebilmek için kredilerden umut buluyor. En uygun kredi veren bankalarda faiz oranları ise belirlendi.
Bankaların faiz oranı değişti: 250 bin liranın geri ödemesi belli oldu
Bankaların ihtiyaç kredisi oranları değişti. Alım gücü düşen vatandaşlar geçinebilmek için kredilere gözünü çevirdi. En uygun kredi veren bankalarda faiz oranları ise belli oldu.Derleyen: Süleyman Çay
Haberi Paylaş
1 19
250 bin liranın geri ödemesinde faiz oranları ise değişti. Yeniçağ olarak en uygun kredi veren bankaları tek tek geri ödemesiyle şu şekilde çıkarttık:
2 19
1. QNB
- Kampanya: Yeni Müşterilere Özel
- Faiz Oranı: %2,99
- Toplam Ödeme:000 TL
- Kampanya: Yeni Müşterilere Özel (Alternatifli)
- Faiz Oranı: %3,44
- Aylık Taksit:513,38 TL
- Toplam Ödeme:678,34 TL
3 19
2. CEPTEB
- Kampanya: 3 Ay Ertelemeli Kredi
- Faiz Oranı: %2,99
- Aylık Taksit:567,38 TL
- Toplam Ödeme:650,34 TL
4 19
3. GetirFinans
- Kampanya: İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı: %3,29
- Aylık Taksit:195,52 TL
- Toplam Ödeme:769,36 TL
5 19
4. ING
- Kampanya: Yeni Müşterilere Özel
- Faiz Oranı: %3,29
- Aylık Taksit:195,52 TL
- Toplam Ödeme:769,36 TL
- Kampanya: Kamu Personeline Özel
- Faiz Oranı: %3,34
- Aylık Taksit:301,19 TL
- Toplam Ödeme:671,42 TL
6 19
5. Enpara.com
- Kampanya: İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı: %3,29
- Aylık Taksit:195,52 TL
- Toplam Ödeme:519,36 TL
7 19
6. N Kolay
- Kampanya: Borç Teminatlı Kredi
- Faiz Oranı: %3,39
- Aylık Taksit:407,14 TL
- Toplam Ödeme:578,52 TL
- Kampanya: İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı: %3,79
- Aylık Taksit:264,75 TL
- Toplam Ödeme:203,00 TL
8 19
7. ON (Burgan Bank)
- Kampanya: Ertelemeli Dijital Kredi
- Faiz Oranı: %3,39
- Aylık Taksit:407,14 TL
- Toplam Ödeme:766,02 TL
- Kampanya: Avantajlı Dijital Kredi
- Faiz Oranı: %3,69
- Aylık Taksit:048,70 TL
- Toplam Ödeme:314,10 TL
9 19
8. DenizBank
- Kampanya: İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı: %3,44
- Aylık Taksit:513,38 TL
- Toplam Ödeme:678,34 TL
10 19
9. Yapı Kredi
- Kampanya: 3 Ay Ertelemeli Kredi
- Faiz Oranı: %3,49
- Aylık Taksit:619,89 TL
- Toplam Ödeme:595,52 TL
11 19
10. Ziraat Dinamik
- Kampanya: Yeni Müşterilere Özel
- Faiz Oranı: %3,59
- Aylık Taksit:833,74 TL
- Toplam Ödeme:444,82 TL
12 19
11. Vakıf Katılım
- Kampanya: İhtiyaç Finansmanı
- Faiz Oranı: %3,68
- Aylık Taksit:027,15 TL
- Toplam Ödeme:738,70 TL
13 19
12. Ziraat Katılım
- Kampanya: İhtiyaç Finansmanı
- Faiz Oranı: %3,69
- Aylık Taksit:048,70 TL
- Toplam Ödeme:126,60 TL
14 19
13. Dünya Katılım
- Kampanya: Tüketici Finansmanı
- Faiz Oranı: %3,74
- Aylık Taksit:156,59 TL
- Toplam Ödeme:256,12 TL
15 19
14. Türkiye Finans
- Kampanya: 3 Ay Ertelemeli Finansman
- Faiz Oranı: %3,79
- Aylık Taksit:264,75 TL
- Toplam Ödeme:765,50 TL
16 19
15. Türkiye İş Bankası
- Kampanya: İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı: %3,85
- Aylık Taksit:394,91 TL
- Toplam Ödeme:545,88 TL
17 19
16. Akbank
- Kampanya: İhtiyaç Kredisi
- Faiz Oranı: %4,89
- Aylık Taksit:711,99 TL
- Toplam Ödeme:253,32 TL
18 19
19 19
Kaynak: Ekonomi Servisi