La Liga'da nefes kesen Girona-Barcelona maçının bitiş düdüğüyle birlikte Real Madrid yeniden liderlik tahtına oturdu.

YAMAL PENALTI KAÇIRDI, BARCELONA SKORU KORUYAMADI

Lamine Yamal'ın kariyerinde ilk kez penaltı kaçırdığı zorlu deplasmanda Pau Cubarsi'nin golüyle öne geçen Barcelona maçta üstünlüğünü koruyamadı ve Lemar ile Beltran'ın gollerine karşılık veremeyerek Girona'ya 2-1 mağlup oldu.

REAL MADRID LİDERLİĞİ GERİ ALDI

Bu sonuçla 58 puanda kalan Barcelona liderlik tahtını da iki puan farkla zirveyi geri alan ezeli rakibi Real Madrid'e kaptırdı. Real Madrid haftayı Real Socidad'ı 4-1 yenerek lider tamamladı.